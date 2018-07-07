金海神瑞典坦克擦撞 維修費高達80萬

台中市台灣大道與河南路口，6日發生2車擦撞事故，林姓男子駕駛VOLVO自小客沿台灣大道快車道切換至慢車道時與同向行駛在慢車道、由薛姓女子駕駛的金色瑪莎拉蒂跑車發生擦撞，雙方酒測值為零，車禍原因仍待警方調查釐清。（張妍溱翻攝）

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台中市台灣大道與河南路口，6日發生2車擦撞事故，林姓男子駕駛VOLVO自小客沿台灣大道快車道切換至慢車道時與同向行駛在慢車道、由27歲薛姓女子駕駛的瑪莎拉蒂跑車發生擦撞，雙方酒測值為零，車禍原因仍待警方調查釐清，但有車商估計市價約758萬元的瑪莎拉蒂維修費恐破80萬元，是一台全新國產車價格。

根據警方調查，當時50歲林姓男子駕駛VOLVO自小客，沿台灣大道往北高速公路方向直行，行經河南路口從外側直行快車道切換至右手邊慢車道時，與同向行駛在慢車道、由27歲薛姓女子駕駛的金色瑪莎拉蒂跑車發生擦撞，金色瑪莎拉蒂左車頭遭撞凹、VOLVO右前車頭受損。

有目擊者經過車禍地點附近，發現金色車身的瑪莎拉蒂跑車，與加長型有「瑞典坦克」之稱的Volvo轎車擦撞，立即拍下車禍照片並上傳臉書社團《爆料公社》，照片中瑪莎拉蒂左前輪鈑金嚴重刮傷、車燈破裂、鈑金掉一塊，模樣慘烈；有網友說：「光烤漆就夠賠了」、「眼淚在滴了」、「可能賣腎也賠不起了。」

事發後有好奇網友肉搜瑪莎拉蒂車主，吸引不少網友討論，一名眼尖網友甚至發現「金海神」車主，是一位有擁有3萬多名粉絲追蹤的網紅薛姓正妹。薛姓女車主也在自己臉書發文抱怨：「怎麼會有人想從快車道直接右轉，一直按喇叭，卻想閃都閃不掉，傻眼貓咪了」，超跑的修車費也引發留言討論。

(中時 )

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