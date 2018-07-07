《十年台灣》廖慧珍演媽媽 加害混血女星

2018年07月07日 19:33 中時 潘鈺楨

《942》劇組，左起演員廖慧珍、女主角蔡星瑀、副導演練建宏。（台北電影節提供）

電影《十年》轟動華人影壇，「十年電影工作室」馬不停蹄地推出《十年》國際版，分別為《十年台灣》、《十年日本》與《十年泰國》，集結各地中生代與新生代的電影創作者創作。《十年台灣》7日晚間在台北電影節首影，導演勒嘎．舒米、呂柏勳、謝沛如、廖克發、副導演練建宏、演員蔡星瑀、廖慧珍、出品人蔡廉明、伍嘉良、監製馬兆姻、曾憲玟、劉嘉明、發行商曾麗芬等人到場。

鄒隆那執導的《942》關懷外籍移工遭遇到的困境，故事科幻、寫實交雜，廖慧珍飾演混血新人蔡星瑀的媽媽，認為這部短片拍攝難度高：「飾演兩個角色，現在與未來，還要說不同語言。」自己部分是好媽媽，部分是加害者。她很崇拜短片導演，認為要在有限時間拍完想說的故事，難度很高。她飾演女兒是同志的媽媽，雖然自己還沒當媽，但有20幾歲的姪女，常常不知道年輕人在想什麼。混血女星蔡星瑀飾演她的女兒，拍片時有一幕蔡的情緒未到、哭不出來，她對蔡說「妳現在過得好不好，不好就回來」，一句話就讓蔡淚崩。

廖克發在《睏眠》中虛構出可以讓顧客選擇夢境，進入深層睡眠的機構。超現實的拍攝手法，留下引人思考的餘韻。他說，「睏眠」兩個字去「目」，就是「困民」，因為他正在學台語，對此感到很有趣，定為片名。他說5位導演開拍之前有討論過議題，以及各短片之間要不要有連結，後來發線各自關心的議題剛好沒重複。電影在台北電影節放映。

(中時 )