防危險駕車和運毒 交大盤查「移動凶器」

2018年07月07日 20:11 中時 蔡依珍

桃園市交通大隊鎖定貨櫃車加強稽查，果真查獲86件違規，還有司機偽造車牌。(蔡依珍攝)

大貨車噸位重，在路上有「移動凶器」之稱，夾藏搭載的物品更是千奇百怪，甚至成為歹徒藏匿處，桃園市交通大隊鎖定貨櫃車加強稽查，果真查獲86件違規，還有司機偽造車牌，呼籲駕駛守法，交大也會持續強化防止危險駕車。

交通大隊指出，桃園地理位置臨近機場、港口，又有高速公路及快速道路，交通快速便捷、工業區林立，倉儲集中，容易成為歹徒犯案及違禁物匿藏處所。為了加強查緝毒品、有效遏止犯罪，交大結合行政及刑事警力共399人，鎖定大貨車、貨櫃車常出沒路線實施「專案路檢」。

交大指出，今年度青春專案以「淨化妨害青少年成長環境」、「防制青少年被害」及「擴大犯罪預防宣導」為目標，交大為保護下一代免淪於毒害，擇定機場、港口、倉儲區、聯結高速公路等重點路段，加強攔檢查察各式貨運車輛，展現暑期保護青少年安全決心，6月1日至7月2日止共執行20場，共計查獲86件交通違規，1件偽造車牌。

因暑期也是青少年發生危險駕車高峰期，市警局針對轄內青少年聚集處及易發生危險駕車路段，加強編排「防制危險駕車勤務」，也預防性研擬「增設車道、縮減路肩寬度、繪設近障礙物線及 24 小時禁止停車標線」等交通工程改善措施，避免車輛利用寬廣路肩集結車隊或群聚，助漲危險駕車氣焰，盼有效將外縣市危險駕車車輛阻絕於桃園境外，讓桃園市的少年們有一個充滿活力、健康及歡樂的暑假。

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(中時 )