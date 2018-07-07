走步道遇落石2人傷 消防民間齊救援

梅山鄉龍宮瀑布步道有遊客遭落石砸傷需要救援，消防、義消與9名梅山睦鄰救援隊人員通力合作，完成救援任務。（呂妍庭翻攝）

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梅山鄉龍宮瀑布步道有遊客遭落石砸傷需要救援，消防、義消與9名梅山睦鄰救援隊人員通力合作，完成救援任務。（呂妍庭翻攝）
梅山鄉龍宮瀑布步道有遊客遭落石砸傷需要救援，消防、義消與9名梅山睦鄰救援隊人員通力合作，完成救援任務。（呂妍庭翻攝）
梅山鄉龍宮瀑布步道有遊客遭落石砸傷需要救援，消防、義消與9名梅山睦鄰救援隊人員通力合作，完成救援任務。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣消防局7日上午11點53分接獲民眾報案，指稱梅山鄉龍宮瀑布步道有遊客遭落石砸傷需要救援，由於搜救人員前往事發地點至少需要1小時以上車程，梅山分隊聯絡梅山睦鄰救援隊，由睦鄰救援隊人員先趕往現場，經耗時30分鐘，救援隊找到一男一女兩名傷者，將傷者救出途中與消防人員會合，再採輪流搬運方式把兩名傷者救出，送往醫院救治。

嘉縣消防局表示，為趕在黃金搶救時間內抵達現場，先由睦鄰救援隊趕至現場了解狀況，發現兩名傷者行走在龍宮瀑布步道途中，在休憩時遇到落石襲擊，其中蔡姓女子疑似被落石砸傷，頭部及左小腿有撕裂傷、意識清楚，19歲蔡姓男子疑似滑落邊坡，自行攀爬至步道上，全身多處擦傷、意識清楚。

睦鄰救援隊人員經初步檢視後，先行將女性患者傷口實施初步包紮止血，利用簡易擔架將女性患者救出，途中與消防救災人員會合，由消防人員予以包紮止血，並以藍式擔架固定後合力搬運患者，因步道濕滑且間距狹窄，加上山路有坡度起伏，救災人員耗費相當體力，互相輪替搬運，才把女子運至瀑布步道登山口，交由大美分隊送往大林慈濟醫院。

另一組救災人員前往事發地點，將男性患者予以包紮止血後，也以人力輪替方式，將患者搬運至瀑布步道登山口，由竹崎分隊救護車送往大林慈濟醫院，今共出動8名消防與義消人員，與9名梅山睦鄰救援隊人員通力合作，完成救援任務。

(中時 )

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