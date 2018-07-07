男星露點攻蛋 王瞳問：「為何不貼胸貼！」

王燦（左起）、安妮、王建復、高欣欣、成潤、李珞晴、舞陽攻蛋跳國標。（圖片提供：民視）

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安妮、舞陽、高欣欣、成潤、李珞晴 、王建復、王燦等人在《舞力全開》節目中，經過一年的嚴格訓練與競爭激烈的國標競技比賽脫穎而出，為挑戰舞技最高殿堂的 「CTC世界盃國際標準舞公開賽」，7人今晚齊聚台北小巨蛋參賽，安妮為這次比賽私下訂購價值超過10萬元的VESA DESIGN舞衣；成潤穿著透明舞衣重回小巨蛋舞台，好友王瞳還還笑他「為何沒貼胸貼」？讓他啞口無語不知道該如何回應。

他表示，有了上次經驗緊張到的七天七夜沒睡覺的經驗，這次來小巨蛋不但吃飽睡飽，讓他「睡到不能再飽了」，他表示，這次會鬆動不行的平常心來挑戰，期許自己能出奇制勝，拿到好成績。而第一次攻蛋的巴西小王子舞陽，一年前以黑馬之姿參加《舞力全開》，就開始認真學拉丁國標舞，是苦練型的選手，昨晚彩排一站上場，緊張度突然飆高，一整夜沒睡的他一直在練舞步，他表示，國標舞最難的是改變節奏，跟自己熟悉的巴西舞完全不一樣，整個打掉重來。

王燦害羞說：「因為怕熱，還有跳捷舞薄一點的舞衣會讓人看起來比較輕盈不厚重」，沒想到大家很注意他的「點」讓他覺得哭笑不得，他表示，剛開始練習連續跳3支舞序時（恰恰恰、倫巴、捷舞），因為肌肉使用太用力、常憋氣不會調解呼吸以致於3支舞連跳下來都會噁心想吐而跑廁所。

王建復這次挑戰小巨蛋一樣不變的緊張，為求完美的他在《幸福來了》殺青後，便把體力與精神全部投入在國標舞，有時候吃飯突然想起舞步會突然跳起來，精神緊繃到最高！

李珞晴這次穿著火辣舞衣挑戰小巨蛋，說自己緊張到不行，但緊張卻是一夜好眠，她說自己處在高壓反而吃好睡好，一點沒影響，會使出全力把平常練習完美呈現最重要！高欣欣3年前從不會跳舞、還同手同腳，到現在已可連續跳好幾支國標舞，她表示感謝國標舞，讓她身材變的很緊實，朋友看到都大誇她身材好，這次挑戰小巨蛋讓她比其他的比賽還緊張，她也希望今晚可以成為黑馬，奪得好成績。

(中時 )

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