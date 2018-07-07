台中大遠百迎暑假跑趴潮 推魔力彩妝嘉年華會

雅詩蘭黛集團董事總經理陳國憫（右一）二度到台中大遠百共襄盛舉。（圖／曾麗芳）

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台中大遠百今日起舉辦彩妝嘉年華會，吸引大批人潮。（圖／曾麗芳）
台中大遠百今日舉辦彩妝嘉年華會，帶動人潮與買氣。（圖／曾麗芳）

搶攻暑假購物商機，台中大遠百看好跑趴及輕世代小資女孩市場，即日起至7/31推出「魅紅魔力彩妝嘉年華會」，以魔幻童話為主題，今日開幕聯合13大專櫃彩妝攜手走秀，展演最新彩妝趨勢，吸引大批民眾觀賞、帶動人氣與買氣。

13個彩妝品牌包括BOBBI BROWN、SHU UEMURA、MAC、NARS、LANCOME、SHISEIDO東京櫃、SHISEIDO國際櫃、KANEBO、CLINIQUE、ESTEE LAUDER、GIVENCHY、Make Up Forever、LANEIGE。

展演各家流行妝容趨勢，包含歐美超模時尚妝、日韓明星系仿妝，更因應IG熱潮推出聖品教學專區。

今日由知名藝人造型師不理姬關現場傳授選品攻略、化妝技巧，現場體驗新品外還有機會獲得保養組等好禮。

而雅詩蘭黛集團董事總經理陳國憫更是二度到台中大遠百共襄盛舉。看好中部化妝品市場潛力及虛實整合的行銷配套，把客人邀來百貨看秀是最直接的消費體驗，彩妝嘉年華期間各品牌也於週末定期舉辦試妝、熱點拍照、打卡送禮、大型互動檢測車等活動催生買氣，可望帶動2成業績成長。

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