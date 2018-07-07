新北消防夏令營登場！開心過暑假

2018年07月07日 20:11 中時 葉書宏

新北市消防局第七救災救護大隊今（7日）起一連兩天在南山高中舉辦夏令營活動。（葉書宏翻攝）

新北市消防局第七救災救護大隊今（7日）起一連兩天在南山高中舉辦夏令營活動。（葉書宏翻攝）

新北市消防局第七救災救護大隊今（7日）起一連兩天在南山高中舉辦夏令營活動。（葉書宏翻攝）

新北市消防局第七救災救護大隊今（7日）起一連兩天在南山高中舉辦夏令營活動。（葉書宏翻攝）

新北市消防局第七救災救護大隊今（7日）起一連兩天在南山高中舉辦夏令營活動。（葉書宏翻攝）

新北市消防局第七救災救護大隊今（7日）起一連兩天在南山高中舉辦夏令營活動，夏令營採用闖關方式，讓孩童們透過遊戲學習正確的防災知識，不僅自救還可以幫助人。陳姓孩童開心說，「爸爸也是消防員，將來也要和爸爸一樣。」

活動闖關規劃加入了新北市政府消防局全新打造的地震體驗車，讓學童體驗真實地震時的狀況，彷彿身歷其境達到宣導體驗的效果；活動由第七救災救護大隊規劃主辦，國際獅子會新北市中和、連城、美倫、美鑫、永和、福和、雙和、達達獅子會、私立南山中學以及維宏食品有限公司大力支持及贊助。

活動中除了精心安排設計的消防闖關體驗活動外，將有國際獅子會於現場設攤進行反毒反飆車宣導，另外本次還結合趣味競賽遊戲-我是冒險王，讓學童能快樂且多元的學習，留下難忘的盛夏回憶。

(中時 )