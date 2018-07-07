七七事變81年 抗戰歷史不容篡改

2018年07月07日 20:31 中時電子報 江飛宇

今年是七七事變的81週年，這場發生在宛平縣盧溝橋附近發生的局部衝突，後來演變成全面抗戰爆發的開端，甚至可以說是第二次世界大戰、國際反侵略戰爭的序曲，絕對是個值得紀念的日子。然而真相如此清楚的歷史，卻在近十年遭到各種惡意扭曲，使歷史蒙了塵。

懂得抗戰史的人們都知道，早在七七事變之前，日軍已經圖謀中國許久，先是在民國20年發動九一八事變侵佔東三省，隨後民國22年佔領熱河，並且進犯長城榆關一帶(河北省北部)，國軍在此時奮起抵抗，除華北29軍，甚至中央軍第17軍也加入戰局，發爆古北口、喜峰口、羅文裕、冷口、南天門一系列慘烈的守衛戰，最終仍難以抵擋，但日軍也已兵疲馬困，於是雙方簽定塘沽協定，雙方畫定非武裝區域，國軍的防線更往南撤，但日軍卻留下部隊不走，這是七七事變的遠因。

民國26年7月7日，日軍在河北省宛平縣盧溝橋附近舉行軍事演習，其後藉口搜查失蹤士兵志村菊次郎，咬定此人被國軍或是抗日團體所殺，命令29軍打開宛平縣城搜查，然而219團吉星文團長認為這要求已逾越協定，堅持不開城門，雙方隨後發生小規模駁火。事後志村菊次郎自行回到部隊，但日軍依不依不饒，堅持認定國軍應該就前一天的衝突道歉，即使日本高層不想擴大事端(這絕不是他們愛好和平，而是打算採取「蠶食」的方法消化華北)，但這批在華北的驕兵悍將根本不聽從指令，畢竟侵華日軍過往的幾次軍事行動，幾乎是是中層軍官「先打後奏」的模式，打下來再報請大本營認可，包括九一八事變也是，造成這場原本還有機會平息的衝突，朝向全面開戰的方向前進。

以上所述的歷史，早已是明確的事實，甚至日本自己都同意過程就是如此，比如日本漫畫大師手塚治虫的漫畫《三個阿道夫》(アドルフに告ぐ)也提到日本方面的侵略責任要大的多。

日本漫畫大師手塚治虫生前的《三個阿道夫》，提到日本驕兵悍將故意將七七事變給擴大。(圖/東販)

然而近幾年來，許多坊間的歷史類書籍卻大幅引用日本右翼史觀，淡化日軍侵華的事實，糾結在華北守軍面對侵略的反應，將國軍稱為「主動偷襲」，日軍反而成了挨打的一方，顛倒是非莫此為甚。網路上採用這類錯誤史觀的更是愈來愈多，他們樂於把日本稱為「我國」，並且歌頌日本在侵華前期勝利，卻從來不提日本成了國際公敵，美中蘇英同盟國一同對日作戰，最終慘敗失去一切。他們也把日本戰敗投降講的清描淡寫，不知日本無條件投降就是失去一切權力與戰前條約，當然包括主權與馬關條約。這批人還在妄想台灣是否在法理上仍與日本有關，雖然聽來荒謬可笑，但他們依然如此宣傳。

同盟國對於二戰都是盛大紀念，都視為光榮而且正確的戰爭。然而在台灣，目前只有民間團體在自發紀念，比如今年7月7日於總統府由中華民國軍政府的紀念活動。(圖/陳冠至提供)

中國抗日戰爭在人類歷史上的重要性，絕不亞於歐洲戰爭的反抗納粹與法西斯，它同樣是反侵略、反壓迫、反暴政的聖戰，「墨寫的謊言蓋不住血染的歷史」。保衛七七事變的歷史真相，也是在保衛良知與道德。

(中時電子報)