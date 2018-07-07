毛曉彤遭爹討2.3億 這男星粉絲竟叫好「報應」

毛曉彤去年與陳翔宣布分手，近日又遭生父勒索。（圖／取自陳翔橙、新浪娛樂微博）

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中時電子報
陳翔粉絲叫好。（圖／取自陳翔橙微博）
網友批陳翔粉絲噁心。（圖／取自娛蜀黍微博）

大陸女星「瑛貴人」毛曉彤近日被親生父親在節目上公開勒索5000萬人民幣（約2.3億台幣）贍養費，還揚言否則要一起下地獄，引來不少網友轉而心疼從小由母親帶大的毛曉彤處境，但也有另一派聲音出現，去年10月她與男星陳翔宣布分手，傳出主因是男方劈腿，如今毛曉彤出事，陳翔粉絲留言叫好，讓人傻眼。

女星遭父上節目勒索2.3億 對話曝光「她住別墅我也要」

繼陳妍希與陳曉2014年因合作《神鵰俠侶》認戀後，戲中演出「郭芙」的毛曉彤與「陸展元」的陳翔也接力認戀，成為第二對《神鵰》情侶，但兩人戀情去年10月閃電宣布告終，起初是陳翔先單方面宣布，網友則發現該月初毛曉彤曾意有所指說：「從沒想像過這一幕會出現在我眼前​​​​」，似乎暗示看到男友劈腿驚人的一幕。

如今毛曉彤衰遭生父獅子大開口討生活費，還私下向工作人員揚言希望毛曉彤改名，並要求自己也能和毛曉彤媽媽享受相同待遇，「她住別墅我也住別墅，她開悍馬我也開悍馬」，引發惡評，而陳翔的粉絲此時卻留言說：「活該，報應來了，我們看熱鬧就好」、「有些人最會做戲了，不要被騙了」，知名娛樂微博「娛蜀黍」則痛罵：「這樣的做法是不是有點噁心？」

(中時電子報)

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