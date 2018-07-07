美少女腳跟刺青獲一年免費炸雞 網友：祝又肥又蠢

2018年07月07日 20:28 中時電子報 盧伯華

Brooke Collins愛吃炸雞，在學校旅行時與好友在腳跟上刺青KFC商標。（圖／臉書@Brooke Collins)

一位19歲的澳洲美少女藉著腳跟上「KFC」的刺青，獲得了澳洲肯德雞舉辦的「炸雞日」活動大獎：一張免費吃一年炸雞的支票。不過她開心之際卻招來網友狂酸，指稱這種不健康的垃圾食物連續吃一年，「祝你一年後又肥又蠢」。

據英國《每日郵報》6日報導，澳大利亞肯德基為慶祝7月6日「炸雞日」舉辦名為「炸雞支票」的公關活動，徵求顧客提供炸雞的有趣故事，獎品是免費贈送一年炸雞。最後一位名為布魯克．柯林斯的19歲女孩，以她腳跟上的「KFC」刺青獲獎，並得到「澳大利亞炸雞女王」稱號。

青春無敵的19歲，似乎還不必擔心健康與身材。（圖／臉書@Brooke Collins)

報導說，布魯克在臉書上分享一張自己跟好友在高中學校旅遊時，一起在腳後跟刺上「KFC」字樣的照片，她並寫道：「我和好友身上有KFC的商標刺青，如果這都不能證明我對肯德基的熱愛，就那不知道什麼可以證明了。不用多說。」

年輕漂亮的美少女Brooke Collins總希望能遇上些瘋狂的事。（圖／臉書@Brooke Collins)

她說，當年在黃金海岸旅遊結束時進行刺青，告訴紋身師想要的刺青內容時，紋身師們都不敢相信。

報導說，布魯克每週可以免費購買100美元以內的肯德基食品，持續52周，也就是一年，這相當於她可以免費吃5200美元的肯德基食物。布魯克表示，好友和我總是希望有些瘋狂的事情發生，現在終於發生了。

不過此一事件被報導後，很多網友表示，布魯克一點都不幸運，而是很倒霉，因為畢竟吃肯德基無益於健康。「連續吃垃圾食品一年，應該要進醫院了吧？」「一年免費的肯德基，她一年後就會變得又肥又蠢。」「我不認為一年後她還能像現在這麼苗條。(大哭)」

(中時電子報)