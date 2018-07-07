美國務卿訪朝 未會見金正恩

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繼6月12日在新加坡舉行的美朝峰會後，朝鮮半島無核化談判繼續進行。美國國務卿蓬佩奧6日第三度訪問平壤，與朝方商討如何落實「川金會」後的美朝聯合宣言。卿蓬佩奧7日結束訪朝之行離開平壤前表示，他此行雖未見到北韓領導人金正恩，但雙方在無核化及去核時間表上取得了進展。

蓬佩奧到達平壤後，先與北韓領袖金正恩心腹、勞動黨副委員長金英哲會面，雙方同意成立工作小組處理朝核問題。二人7日續會，在閉門會議前，雙方均表示「有事要澄清」，但不知意指何事。兩人在2天內進行了長達9小時的磋商，蓬佩奧下午結束北韓行程，啟程前往日本訪問。

跟隨蓬佩奧到訪平壤的記者透露，蓬佩奧6日與金英哲會談3小時，然後共進工作晚餐，會面氣氛良好，美朝雙方同意成立工作小組，磋商落實美朝聯合宣言的細節，亦有商討歸還韓戰陣亡美軍士兵遺體一事。

蓬佩奧在離開平壤前的記者會上表示，美朝花了好些時間討論設定朝鮮無核化時間表，我們在討論的所有方面取得了進展，談判極具建設性。不過，蓬佩奧並未提及北韓無核化時間表的具體內容。

蓬佩奧表示，美朝商定儘早舉行後續工作會談，還討論了歸還韓戰時期在朝美軍士兵遺骸和拆除北韓導彈發動機試驗設施。

蓬佩奧前2次訪問平壤時，都獲金正恩親自接見，但這次他並未如外界所料會晤金正恩。觀察人士據此猜測，在作為無核化分水嶺而被寄予厚望的此次訪問中，朝美雙方在設定無核化的路線圖方面取得了一定的進展，但在核心爭議點上仍有分歧。

美國國務院發言人諾爾特表示，美朝決定組建工作組討論無核化的驗證等核心問題，暗示雙方在無核化操作程序上有所進展。

據觀察，如何定義無核化以及何時、用什麼方法、透過哪些步驟以落實「無核化路線圖」，是美朝無核化磋商的核心議題，而蓬佩奧此次訪就此進行的磋商，顯然並不輕鬆。

蓬佩奧結束訪朝行程後飛往日本，8日與韓日外長舉行三邊會談，說明訪朝磋商結果，並商討後續措施。因此，蓬佩奧訪朝的具體成果很可能於8日出爐。訪日期間，蓬佩奧還將拜會日本首相安倍晉三。

(中時 )

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