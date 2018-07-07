璀璨之星首次增花樣少男少女組 12歲參賽者盼圓星夢

2018年07月07日 20:38 時報周刊 林彥君

參賽者大方走台步，展現自信。（盧禕祺攝）

璀璨之星今年新增「花樣少男少女組」，12歲的蔡一萱是在台灣念書的澳洲華僑，她學過芭蕾和Jazz，她很喜歡周子瑜，希望能跟偶像一樣發光發熱，她表示：「從小學3年級就對演藝圈很有興趣，家人在賽前幫我打氣，希望能完成夢想。」

13歲的林躍宸舞齡已有4年，是男孩舞團Mini SOUL的成員，去年在捷運盃全國MV舞蹈大賽更拿下亞軍，他的偶像是周湯豪跟防彈少年，平時會跟弟弟研究MV舞蹈，他表示：「媽媽在賽前有提醒我，注意擺pose要記得笑，千萬不要出糗。」

21歲的蔡小蝶是香港人，同時報名花樣少男少女組及演藝組，她很喜歡面對鏡頭，15歲就開始當外拍模特兒，因為喜歡台灣，希望到台灣發展，最近在填學校志願，希望能到台灣念書「心屬台灣，台灣是第二個家。」

25歲的林義軒是跨性別的參賽者，他去年曾報名璀璨之星模特兒組，今年再次挑戰，他的右腳大腿因小時候被熱水燙傷留下疤痕，但他仍充滿自信「雖然我的腿有疤痕，但是我其他條件都很不錯。」 吳雨蓓今年已是第3次報名參賽，她越挫越勇，靠每天穿高跟鞋練習走秀步伐「我抱著實現夢想的想法參賽，我一定有機會。」

17歲的簡新敏身高有184公分，腿長就佔了117公分，她表示會決定報名參賽，是因為「身高優勢」她平時的興趣是跳breaking和溜冰，她不好意思說：「因為太高，跳breaking都比較吃力。」來自馬來西亞的朱倪莛，爸爸是馬來西亞華僑，媽媽是菲律賓人，她表示是在唐綺陽最近的星座節目中看到活動訊息，她開玩笑表示：「我29歲，剛好在活動年紀範圍，好險！」

(時報周刊)