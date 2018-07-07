張立昂、葉星辰「婚」頭 有默契最想辦海島婚

2018年07月07日 20:45 中時 洪秀瑛

葉星辰很有料。（三立提供）

為戲展現甜蜜幸福。（三立提供）

幫葉星辰慶生。（三立提供）

張立昂送吻祝福。（三立提供）

葉星辰7日過生日，但忙於拍攝台視、三立週日偶像劇《三明治女孩的逆襲》，只能在工作中度過，不過工作人員仍貼心準備蛋糕幫她慶生，雖然慶生走極簡化，但葉星辰還是很感恩大家記得她生日，而且粉絲也很有心的送了特製蛋糕至拍戲現場，讓她好感動。

最難得的生日禮物則是劇中「另一半」張立昂送上香吻祝福，葉星辰表示，她是第一次在劇組拍戲慶生，第一個願望是希望跟導演賭收視率都能贏，第二個願望則是希望大家都能拿金鐘、金馬獎。

本週劇情，葉星辰試穿復古蕾絲婚紗，她雖然不是第一次穿，但非常喜歡這次的婚紗款式，會將這套禮服放入結婚清單裡，以後結婚就可以少一件煩惱的事。

她記得最特別的經驗是在拍《KANO》的時候，當時穿上1930年代中西合併的款式，古式緞面禮服配上西式頭紗，粉底畫很白配上大紅唇，是很難得復古又衝突的一次體驗。

她換上婚紗，所有人發現原來葉星辰的身材凹凸有致，大家驚艷表情反讓葉星辰不好意思。張立昂笑說：「她那笑容跟打扮真的很美，身材當然沒話說，因為葉星辰平常有在運動，所以完美的突顯出這件婚紗的美，特別是背後的鏤空。」張立昂也發現，葉星辰燦爛笑容竟然和電影《珍愛每一天》的女主角Rachel McAdams（瑞秋·麥亞當斯）神似。

葉星辰原打算27歲時結婚，但現在落空了，工作忙到連穿婚紗都沒想婚的衝動；再加上婚禮瑣事繁雜，想起來都會怕，笑說：「去年哥哥結婚時，我深深體悟到婚禮超多細節及繁雜，結婚真的不是兩個人的事情而已，覺得有點可怕。」至於理想男友條件要溫柔、體貼、幽默感又有趣，還要加上很重要的一點，就是可以接受「我一個人獨處」。

對於心中的夢幻婚禮，張立昂與葉星辰不約合而同提到婚禮現場是海島，葉星辰希望在沖繩，有聖潔的教堂，再獲得親友們的祝福就足夠；張立昂說希望是海島國家或充滿鄉村感的小教堂，能接近大自然的地方，有著白色場景那樣的聖潔之地，總而言之，簡單就好。

葉星辰表示，因為之前去沖繩工作，經過小教堂看到有新人辦婚禮，覺得超浪漫，日前與劇中「知心姊」廖奕琁聊天才知，原來她結婚也是在沖繩的小教堂，所以她一直推薦。張立昂在試婚紗的拍攝現場，發現最有趣的是難得看到一堆女生都換上婚紗，除葉星辰，臧芮軒、吳季璇、黃妤榛也都換上不同禮服，聒噪得一直鬧來鬧去，畫面好有趣。

(中時 )