JR紀言愷一日店長變陪襯 出國和「小胖妹」情話綿綿

紀言愷和愛犬「小胖妹」。

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時報周刊
林彥君
紀言愷帶「小胖妹」參觀寵物用品展。

JR紀言愷有著著陽光外表和六塊肌好身材，常在臉書分享他和寵物狐狸博美犬「小胖妹」的貼文，他將寵物視為愛女，大展慈父風範。他7日出席2018台北寵物用品展，擔任一日店長，他透露，他日前還接到廠商要求「小胖妹一定要到場」他才恍然大悟，原來自己只是陪襯，真正的主角是小胖妹。

JR 紀言愷有女萬事足，完全不在乎可愛的小胖妹搶了他的明星風采，他在活動現場和粉絲分享和小胖妹的相處點滴，他表示，出國拍戲時最思念的就是小胖妹，甚至打視訊電話回家請家人讓他和小胖妹情話綿綿，他說：「好在現在是網路電話，不然可能他的電話費會爆炸。」

他表示，曾半夜帶小胖妹出去跑步，小胖妹遇到一隻野貓，因為好奇想跟貓玩卻被抓傷，讓他心急如焚整晚沒睡，等到天亮後就帶著小胖妹直奔獸醫院等診所開門，他說：「簡直比對情人還掛念，好在獸醫診斷後無大礙，才放下心中的大石頭。」

JR在展場中不但跟粉絲們進行互動遊戲，還抱著寵物玩深蹲比賽，大方放送試吃包和買一送一券。雖然小胖妹在現場搶盡風采，JR也樂得配合，全程都自稱是小胖妹的保鑣，以女為榮的心情像極了慈父。他拍戲目前告 一段落，近期以舞台表演為主，他14日將出席花蓮夏戀嘉年華演唱會，28日則要號召藝人好友參與忠義基金會的慈善公益演唱會，「最近不需要出國，可以多陪陪女兒，也是難得的機會。」

(時報周刊)

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