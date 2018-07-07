帶領青年代表會晤劉結一 洪秀柱：台灣不小 我們有躍馬中原的雄心

2018年07月07日 21:27 中時 楊家鑫

前國民黨主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱今天(7)傍晚帶領台灣學生代表約35人與國台辦主任劉結一在浙江進行會晤。洪秀柱致詞時表示，民進黨政府為了反對九二共識，不斷推動柔性台獨跟文化台獨，更把手伸進教育界，影響台灣年輕人。這樣等於限縮了台灣的發展空間。她說，「如果青年沒有未來，我們的國家就沒有未來」，這次帶著200名台灣青年訪陸舉辦論壇，就是希望兩岸的青年可以有一個直接的溝通管道，可以創造出更多的機會。

洪秀柱辦公室7日公布新聞稿指出，洪秀柱表示，隨著大陸的經濟崛起，台灣的青年必須要有勇氣去追逐更大的夢想，「我們已經是即將走入歷史的人，而你們的未來則無限光明燦爛」，「你們要看，在大陸這麼大的舞台上，如何去尋找自己的契機跟前途。」

她表示，「大陸的市場是我們共同的市場，台灣不應該認為自己很小，應該要有躍馬中原的雄心壯志，充實自己，在這個兩岸的大舞台上找到自己的未來。」

劉結一致詞時則表示，雖然民進黨因為意識形態，對兩岸的各方面發展百般阻擾，但台灣與大陸之間的合作已經是大勢所趨，不可能阻擋的了，「每年我們兩岸貿易量不斷增加，台灣更是達一千多億美元的貿易順差，這對促進台灣的民生有很重要的動力。」

他說，不只是兩岸貿易量不斷增加，大陸民間匯回到台灣的資金量約一千多億人民幣，是前年的三倍，這代表著兩岸的經貿來往已經密不可分了。「一個事實我想大家都有看到，就是如果兩岸關係好，兩岸同胞的共同利益就會好。」

劉結一表示，雖然政治方面兩岸面臨著挑戰，但大家都在為了兩岸同胞的利益去努力，大陸在中央頒布惠台31項措施之後，過去四個月已經全面落地，且各省各縣各市也紛紛地提出具體的施行細則。「上海頒佈了55條、天津52條，福建66條，廈門60條，寧波80條，明天浙江也會公布自己的施行細則。這些都是表現出兩岸一家親。」

他說，中國大陸的經濟發展在2050年將成為世界最大經濟體；而這塊960萬平方公里的土地，是屬於所有人的，「我們歡迎台灣同胞馳騁。」

新聞稿稱，這次首屆的兩岸青年論壇，主要聚焦在文化、藝術以及公益領域的交流，總人數達4百多人，且多數是對兩岸有興趣的年輕學子。洪秀柱表示，這場論壇的籌備將近半年，從大陸中央、國台辦、到省縣市廳級的政府全部總動員，全力配合策劃籌辦，才能讓這樣的難得機會順利舉辦，洪秀柱也當面像劉結一主任道謝。

(中時 )