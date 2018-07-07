火龍果價格崩盤 山區農民慘虧

台南楠西72歲果農張伯凱受訪表示，今年火龍果1台斤批發價僅有10到11元，而且專收大顆不收小顆，導致果農慘賠。（李其樺攝）

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玉井果農陳海永表示，今年火龍果價格大顆1台斤批發價只有20元，6兩至8兩的小顆火龍果甚至只賣3塊到8塊，價格可說是慘不忍睹。（李其樺翻攝）

近日火龍果價格慘跌，楠西果農張伯凱表示，市場批發價今年1台斤僅剩下10元，而且盤商專收大顆不收小顆，讓不少果農分文未賺。玉井果農陳海永抱怨農委會過早釋出火龍果護盤訊息，導致火龍果市場價格崩盤，蔡政府應要負最大責任。

72歲果農張伯凱今天受訪表示，今年火龍果受到氣候炎熱影響，長得比去年小顆，雖然品質不變，但是賣相就是不佳，連帶拖累市場價格，市場梯發價1台斤僅剩10至11元，而且盤商只收大顆不收小顆，太小顆還沒人要，剩下賣不出去的只好自己吸收。

玉井果農陳海永表示，去年紅龍果頂級品1台斤可賣到100至120元，次級品1台斤批發價也有40至50元。今年火龍果價格大顆1台斤批發價只有20元，6兩至8兩的小顆火龍果甚至只賣3塊到8塊，價格可說是慘不忍睹。

陳海永認為，日前農委會主委林聰賢日前指出，擔心火龍果會是繼香蕉、鳳梨後面臨價格暴跌的水果。「政府官員講這種話造成市場恐慌，害的火龍果價格慘跌要負最大責任！」他也質疑市府到現在都沒有啟動機制，動員農會來幫農民收購火龍果，拖愈久農民賠得愈多。

楠西農會總幹事郭富文表示，今年火龍果價格不佳，應是受外銷和芒果盛產季影響有關。

新化農會理事長李偉智認為，去年火龍果賣得不錯，也讓全台不少果農跟進搶種火龍果，造成產銷失衡，建議農委會應針對每種水果落實登記制度，讓大家都可以在公開資訊的平台查詢當季產量，避免發生供過於求的問題。

(中時 )

螃蟹吃完蟹殼該怎麼辦？他的做法… 便當這樣賣60元被同事嫌菜太少 …

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