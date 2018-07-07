台北》演哪齣？ 吳思瑤竟拋「綠白藍」合作解決文大住宿

文化大學大宿舍「大群館」違規使用爭議，儼然成為雙北選戰主戰場，台北市都發局3日認定，文大宿舍違反土地使用分區規定，限期2個月內改善，無疑是讓學生捲入這場政治鬥爭。(中時資料照)

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中時電子報

文化大學大宿舍「大群館」違規使用爭議，儼然成為雙北選戰主戰場，台北市都發局3日認定，文大宿舍違反土地使用分區規定，限期2個月內改善，無疑是讓學生捲入這場政治鬥爭。民進黨台北市長參選人姚文智還提議，學生可暫時安置在劍潭青年活動中心，團隊發言人吳思瑤還在臉書貼文聲援，「學生權益沒有顏色，綠白藍可以合作！」遭到網友砲轟，這種即興發言，是一個準備了四年市長候選人該有的樣子嗎？

北市都發局長林洲民指出，依北市土地使用分區管制自治條例，大群館僅能做集合式住宅，不得做為寄宿住宅。對此，姚文智竟異想天開，提議學生可暫時安置在不當黨產救國團劍潭青年活動中心，對此，北市都發局再度表示，劍潭青年活動中心屬於「風景區」，依法規同樣不能當作「寄宿住宅」使用。有網友還在姚文至臉書留言提問，姚文智立刻回應「暫時安置不需要顧慮使用分區，謝謝」，讓網友忍不住狠酸，不顧慮使用分區的話，直接住大群館不就好了？

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吳思瑤表示，姚文智拋出的劍潭青年活動中心作為安置文化大學學生的方案，是指「短期安置」，不是現階段就啟動變更為「寄宿住宅」，所以並沒有土地使用分區的適用問題。吳思瑤還指出，北市府質疑姚的主張必須向救國團徵收，是刻意誤導，丁守中則是認為會排擠現有使用團體，是「嫌麻煩」心態，呼籲為了這400名學生的住宿權益，「綠白藍」應該合作解決問題。

對於吳思瑤的護航，紛紛留言砲轟「民進黨造的孽 要大家幫你收拾？」、「貓哭耗子假慈悲」、「短期安置，大群館也合法啊」、「先處理王威中跟你養的戴瑋姍再說吧」。還有網友痛批，綠營打大群館已經一個月了，始終圍繞著「使用分區」問題，蘇競選團隊累積的結果，卻被姚競選團隊一句「不用管使用分區」打壞，這種即興發言，是一個準備了四年市長候選人該有的樣子嗎？

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址

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文章來源：吳思瑤臉書

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