便當這樣賣60元被同事嫌菜太少 一看照片網友生氣了

2018年07月07日 21:58 中時電子報 林毅

炸雞胸、番茄炒蛋、波菜、豆干再附贈滷蛋、油豆腐與豆皮只要60元，同事卻嫌小菜太少，讓原PO非常無奈 (圖／翻攝自爆怨公社)

同事密他「小菜可以在小多點」，並要他們自己斟酌，讓原PO不知道該回什麼 (圖／翻攝自爆怨公社)

究竟是店家太黑，還是顧客吃米不知米價？一名網友在臉書「爆怨公社」PO出照片表示，照片中的便當再加上滷蛋、油豆腐和豆包，一共只要60元，沒想到同事卻密他嫌菜太少，讓他非常無言，網友看到後紛紛砲轟同事吃米不吃米價。

從照片中可以看到，便當中有炸雞胸、番茄炒蛋、豆乾與菠菜，額外又附上滷蛋一顆、油豆腐一快與豆包一片，這樣只賣60元，網友看到後紛紛直說「超佛」、「看得我都餓了」。原PO表示便當店在嘉義市，是自己的母親所開，由於沒有店面，只做外送，因此決定將價格回饋消費者，能便宜就盡量便宜，沒想到同事吃了之後竟然密他「小菜可以再多點」、「你們小菜有點少，我只是建議，你們自己衡量」。

網友也傻眼，表示60元實在太便宜：「這在北部都破百了」、「有夠便宜，這樣也能嫌」、「他不適合吃便當，只適合吃X」、「奧客一枚」、「記住別做同事生意，認識的人最會凹了」，但也有網友說，可能同事指的是綠色青菜太少，原本應該沒有惡意，要原PO別放在心上。

(中時電子報)