便當這樣賣60元被同事嫌菜太少 一看照片網友生氣了

便當這樣60元還被同事嫌少，網友貼照片問：真的很少？

友善列印
中時電子報
炸雞胸、番茄炒蛋、波菜、豆干再附贈滷蛋、油豆腐與豆皮只要60元，同事卻嫌小菜太少，讓原PO非常無奈 (圖／翻攝自爆怨公社)
同事密他「小菜可以在小多點」，並要他們自己斟酌，讓原PO不知道該回什麼 (圖／翻攝自爆怨公社)

究竟是店家太黑，還是顧客吃米不知米價？一名網友在臉書「爆怨公社」PO出照片表示，照片中的便當再加上滷蛋、油豆腐和豆包，一共只要60元，沒想到同事卻密他嫌菜太少，讓他非常無言，網友看到後紛紛砲轟同事吃米不吃米價。

從照片中可以看到，便當中有炸雞胸、番茄炒蛋、豆乾與菠菜，額外又附上滷蛋一顆、油豆腐一快與豆包一片，這樣只賣60元，網友看到後紛紛直說「超佛」、「看得我都餓了」。原PO表示便當店在嘉義市，是自己的母親所開，由於沒有店面，只做外送，因此決定將價格回饋消費者，能便宜就盡量便宜，沒想到同事吃了之後竟然密他「小菜可以再多點」、「你們小菜有點少，我只是建議，你們自己衡量」。

網友也傻眼，表示60元實在太便宜：「這在北部都破百了」、「有夠便宜，這樣也能嫌」、「他不適合吃便當，只適合吃X」、「奧客一枚」、「記住別做同事生意，認識的人最會凹了」，但也有網友說，可能同事指的是綠色青菜太少，原本應該沒有惡意，要原PO別放在心上。

(中時電子報)

火龍果價格崩盤 山區農民慘虧 全台最大雙雕藝術季 15日七股、…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。