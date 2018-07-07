全台最大雙雕藝術季 15日七股、將軍同步登場

2018年07月07日 22:14 中時 李其樺

藝術家利用100噸沙打造全台最長的殺掉作品「時光列車」。（李其樺攝）

雲管處長徐振能（中）與參觀鹽雕作品的學童們合照。（李其樺攝）

今年7月9日至15日民眾凡到七股鹽山鹽沙樂園打卡，就能到遊客中心兌換紀念品一份。（李其樺攝）

雲嘉南濱海風管處主辦「2018一見雙雕藝術季」將於7月15日在七股鹽山、台灣鹽博物館、馬沙溝3D彩繪村同步登場，其中七股鹽山以鹽雕結合花燈、沙雕融入壁畫打造全台獨一無二鹽沙樂園。

13件作品中「鹽城火龍入侵」運用250噸鹽打造全台最大件鹽雕作品，及以全台最長、利用實體小火車串連100噸沙，製作「時光列車」最為吸睛，民眾紛紛在作品前拍照留念。

雲管處長徐振能表示，今年「一見雙雕藝術季」在七股鹽山內打造的「鹽積木奇幻樂園」，創下鹽雕結合花燈、沙雕融入壁畫、雙雕藝術同時看，極具藝術觀賞價值。

台鹽公司副總經理陳世輝說，台鹽公司連續7年提供總計約4800噸鹽巴，市價近1千萬元，推展鹽雕藝術活動，期盼提升國內製作水準，讓鹽雕藝術與國際接軌，尤其七股鹽山從傳統鹽廠邁向文創觀光，更開發一系列人體容易吸收、排泄效果好的礦泉水、鹽鹵食品，希望為國人健康盡一份心力。

活動策展人洪慶坤表示，這次以「井仔腳鹽田」200年作為設計理念，製作超大井仔腳鹽田壁畫、結合運鹽小火車、沙雕車廂、台南黑面琵鷺、草鴞及童話故事元素，打造全台最大型的雙雕藝術展，作品具備立體視覺效果，民眾不但能與作品互動，還可享受虛擬且夢幻歡樂場景。

一見雙雕藝術季，將於7月15日於「七股鹽山」舉行開幕活動，當天將有一系列活動，包括旗隊、空中舞蹈、鼓陣、女子國樂團等演出，還有鹽焗美食免費嚐、趣味遊戲送好禮等精彩內容。

另外，藝術家們還因應時事、即興創作出鹽雕火龍果、沙雕鳳梨，盼能透過活動期間各地遊客來訪，共同幫農民加強行銷，從今年7月9日至15日民眾凡到七股鹽山鹽沙樂園打卡，就能到遊客中心兌換紀念品一份；此外從即日起至8月31日，民眾購買鹽博館全票＋坐小火車暢遊七股鹽山雙展區，原定190元，現在只要100元。

(中時 )