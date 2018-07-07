SBS防彈少年團壓軸演出 Jin重現「左邊第三個」經典畫面

BTS防彈少年團來台吸引大批粉絲。（盧禕祺攝）

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RED VELVET唱跳俱佳。（盧禕祺攝）
MAMAMOO人氣超旺。（就是現場 JUSTLIVE提供）
iKON熱力演出。（就是現場 JUSTLIVE提供）

由防彈少年團（BTS）、Red Velvet、MAMAMOO、iKON、SEVENTEEN、VIXX，6組韓團聯手演出的拼盤演唱會「SBS SUPER CONCERT IN TAIPEI」，7日晚上在台北南港展覽館開演，1萬6千人次售罄，票房吸進7000萬。

演唱會開場就有驚喜，除了有顏值超高的Irene、珉奎擔任現場主持，更由韓團Wanna One錄影片當串場主持人，用俏皮的方式介紹各組特色，模仿iKON跳機械舞、介紹VIXX時也不忘善用該團招牌的扇子，笑料十足。

壓軸演出的BTS，7位成員從特製升降台登場，一站上舞台就火力全開唱跳〈Intro〉跟〈DNA〉，特別的是，在團員自我介紹時，Jin刻意重現去年參加美國告示牌音樂獎比出的飛吻動作，Jin的這個動作去年在美國引起熱議，不少人問：「BTS左邊第3個是誰？」這句話竟成為年度熱門索引，全因Jin的帥氣容貌。

BTS也在台上挑戰節奏遊戲，音樂隨意快慢變換團員都要跟著跳，一夥人默契好，音樂速度再怎麼變換，7人依舊維持群舞，最後帶來夯曲〈FAKE LOVE〉，演唱前預告歌迷這是最後一首歌，呼喊：「一定要一起享受到最後啊。」

昨天演出第一棒是iKON，登場獻唱第1首歌〈RHYTHM TA〉，7位大男孩散發熱力，加碼送上一段DanceBreak，跳完跟粉絲撒嬌說：「大家有沒有覺得中間的舞蹈很帥氣？我們是為了粉絲們特別準備的。」還送上限定唇印壓克力板，用在場粉絲的尖叫聲比人氣，選出金振煥、宋允亨、具俊會獻吻，一夥人還說：「大家一起玩吧！希望我們能成為台灣粉絲心中時時刻刻存在的人。」接連演唱經典曲〈LOVE SCENARIO〉、〈B-DAY〉。

才剛出道滿3周年的偶像團體SEVENTEEN，是6組團體中年紀最輕的、人數最多的團體，成員依個人特質分成嘻哈隊、表演隊、主唱隊3小隊，帶來各具特色的表演，並表演新歌〈THANKS〉，前陣子團員Vernon在首爾演唱會不慎弄傷腳，無法來台演出，雖然形成全團13缺1的情況，但12位團員全力演出，表演中還有給每位團員17秒的圈粉時間，大家在短時間賣力秀才藝征服台粉。

VIXX登場時則大方叫現場粉絲相機直接拿起來拍沒關係，接著個別走秀，還有團員拿扇子賣弄風騷，相當有喜感，他們幾乎每年都會來台灣，昨也送上〈Chained up〉中文版。

(中時 )

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