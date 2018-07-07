丁肇中：2024年暗物質來源可望獲決定性結果

2018年07月07日 22:23 中時電子報 盧伯華

圖為歐洲核子研究中心的科學家檢測阿爾法磁譜儀2，此項探測儀器已於2011年5月16日由太空梭送入國際太空站，開始長達十餘年的尋找反物質和暗物質之旅。（圖／新華社）

諾貝爾物理學獎得主丁肇中7日在訪問山東大學的新聞發佈會上表示，通過對海量宇宙粒子的持續分析，到2024年宇宙中暗物質的來源「應該會有一個決定性結果」。

新華社報導，丁肇中是阿爾法磁譜儀（Alpha Magnetic Spectrometer，AMS）大型科學工程項目的主持者，這臺體積60立方公尺的精密粒子探測儀器是在2011年被安裝於國際太空站。丁肇中籍貫是山東日照，而山東大學熱科學團隊參與了阿爾法磁譜儀熱控制系統的研究。

丁肇中說，尋找宇宙中的「暗物質」及「反物質」是阿爾法磁譜儀的主要目標。其中，暗物質是指無法用現有工具直接觀測到的物質，它被認為在宇宙中廣泛存在，但人類一直沒能找到暗物質存在的堅實證據，而反物質的存在已得到證實。

借助阿爾法磁譜儀不斷獲取的海量新數據，元素週期表上的元素可以推算到什麼地方？暗物質的來源是什麼？探索反物質的最終結果是什麼？「這些到2024年應該會有一個決定性的結果，現在最重要的是穩定地收集數據。」丁肇中說。

報導說，山東大學程林教授率領的團隊是在2004年3月正式參與阿爾法磁譜儀項目，在國際空間站上溫差變化劇烈，因此要保持系統穩定、儀器溫度穩定相當困，山東大學團隊也為此做出了獨特的貢獻。

(中時電子報)