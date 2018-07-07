美國海軍測試超疏水塗層 船艦可以省油快速又安靜

美國海軍正在與密西根大學合作，將超疏水塗層應用在軍艦上，可以使軍艦變得不沾水。(圖/美國海軍)

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中時電子報

美國海軍正在研究一種可用於潛艦和其他船隻的新塗層，在科學上被稱為「超疏水」(repels water)，可以減少船體在水中移動所產生的阻力，也就更容易地在水中滑行，既增加速度又較為省油，還比較靜音。

任務與目的(task and purpose)報導，超疏水層在自然界中最有名就是荷葉與芋葉的表面，上頭有著細微的奈米突觸，強化水滴的表面張力，使得水珠不會沾附在葉面上。

人工的做法也差不多如此，現在坊間的防水噴霧就是類似的原理，不過多數防水噴霧是用合成樹脂做的，容易脆化而剝落，因此耐久的超疏水層一直都是各個化工研究團隊的研發重點。

密西根大學(Michigan State University)的阿尼許．圖泰加(Anish Tuteja)教授長長年都在發明耐久的超疏水材料，甚至可以排除其他液體，包括油、酒精，甚至花生醬。目前已達成一定的效果，現在希望維持不沾附長達幾年，如此適用的範圍就更廣。

圖泰加教授的團隊已得到美國軍方的支持，希望在未來數年將超疏水材料應用在軍艦上，美國海軍認為，這將節省數百萬美元的船舶燃料成本。圖泰加說：「船隻在航行久了以後，表面常會被藻類與藤壺附著，增加了船的阻力，使航行效率變差。假如船隻塗上超疏水材料，那麼表面就會一層空氣膜，導致水從表面快速流過而不滯留，這樣可以降低摩擦力並顯著降低阻力，也會減少很多渦旋與空泡，也就達到靜音的效果。」

除了海軍以外，陸軍也支持他的研究，現在五角大廈正在應用它的材料來製作士兵制服和防護眼鏡，可以衣服更耐髒，防護眼鏡不容易起霧與遭到遮蔽。

(中時電子報)

文章來源：The Navy Is Testing A Coating That Could Let Submarines Glide More Easily Through Water

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