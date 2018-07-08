新竹縣長之戰！吳敦義力保楊文科出線 關鍵在竹科

2018年07月08日 09:02 中時電子報 邱怡萱 、財訊雙週刊 文/江上雲 編輯/、財訊雙週刊 文/江上雲

他，曾獲模範公務人員的殊榮，卻也曾遭到監察院彈劾；他，從無參選經驗，

但要直取縣長；楊文科憑什麼擠下高人氣立委林為洲，讓吳敦義非提名他不可？

楊文科，這個台北政壇極為陌生、過去與地方政治也幾無淵源，網路「維基百科」介紹更是有如白紙1張的名字，6月13日，竟獲得國民黨中常會無異議一致通過提名，將一躍而升代表國民黨披掛上陣參選年底新竹縣長。

身為政治素人的楊文科，背後到底有何實力？為何可以讓國民黨甘願賠上破壞黨內民主機制的形象、讓黨主席吳敦義不惜賭上政治前途，也要「做掉」民調支持度最高的立委林為洲，不禁令外界十分好奇。

科學園區的技術官僚 退休後立馬靠行新竹縣政府

今年剛滿67歲的楊文科，早年是竹科管理局首任局長何宜慈一手栽培出來的「愛將」，公職生涯幾乎全在科學園區體系發展，從竹科做到主任祕書，後來成了中科的籌備處主任及首任局長，見證竹科、中科及南科「從無到有」的過程，科技業人脈豐沛。

值得注意的是，楊文科2013年從公職退休，不到1個月就到新竹縣政府報到，從縣長辦公室主任、祕書長，一路做到副縣長，顯見其與現任縣長邱鏡淳的深厚關係。據了解，楊文科在竹科任職期間，即與邱鏡淳家族有密切互動，與邱鏡淳父親邱泉華(曾任兩屆新竹縣議會議長與省議員)交誼頗深，楊文科成為邱鏡淳指定接班人，其實也不令人意外。

在政府部門服務多時的楊文科，曾先後獲得行政院模範公務人員及考試院公務人員傑出貢獻獎，這也是楊文科在此次競選縣長的「資產」之一；不過，資產的另一面就是「負債」，楊文科因在中科管理局局長任內，處理「中部科學工業園區后里園區(七星園區)放流管工程」案，因下屬涉嫌洩漏採購評選委員名單給特定廠商，楊文科因督導不周，遭到監察院彈劾。...【更多精彩內容，請見《財訊雙週刊》】

(中時電子報)