《全球星期人物》白宮另一嬌點 川普美女私人秘書麥德琳

2018年07月08日 08:11 中時電子報 李靖棠

用人哲學與過往總統不同的川普（Donald Trump），在白宮（White House）內的幕僚人選，除大女兒伊凡卡（Ivanka Trump）外，也出現不少令外界眼睛一亮的女性，像是前通訊處主任希克斯（Hope Hicks）等。但有一人，在變動率超高的川普政府內，至今仍屹立不搖，而且雖然頭銜、名聲與地位並非顯赫，卻默默扮演著總統和外界的橋樑之一，她不是別人、就是川普的美女私人秘書：麥德琳（Madeleine Westerhout）。

現年27歲、出生於加州爾灣（Irvine, California）的麥德琳，畢業於美國南卡羅萊納州（South Carolina）的名校：查爾斯頓學院（College of Charleston），擁有政治學學士學位。大學畢業後，搬往華盛頓特區（Washington, D.C.）居住，本是一名健身中心的員工，直到2012年開始參與政治和競選活動。

Happy Birthday, Mr. President!! It is an honor to serve in your Administration! #MAGA Official WH Photo by Myles Cullen pic.twitter.com/oSeosz6Rjs — Madeleine Westerhout (@madwest45) 2017年6月14日

第一次踏入政治領域，她參加了共和黨議員羅姆尼（Mitt Romney）角逐總統的團隊，只可惜最終敗給歐巴馬（Barack Obama）；隔年轉投同黨角逐南卡羅萊納州聯邦眾議員補選，年底成為代表加州的眾議員約翰·坎貝爾三世（John B. T. Campbell III）實習生。2013年被共和黨看中，延攬她加入共和黨全國委員會（Republican National Committee）工作，成為全職的黨務人員，並得到當時的委員會幕僚長沃希（Katie Walsh）賞識，成為她的重要助手之一。

麥德琳開始被外界注意，似乎是從2016年底開始，協助新總統當選人川普接待各界貴賓，頻繁來往紐約川普大廈（Trump Tower）的一樓大廳，被眼尖的媒體和攝影師發現，被冠上「電梯女孩」之名，因此一炮而紅。隔年1月，政權轉移小組宣布，麥德琳會隨同川普進駐白宮，出任總統個人助理，負責協助安排他每日的行程表。

麥德琳（圖左）真正爆紅，就是之前擔任川普大廈接待人員的任務。（圖/美聯社）

不過人紅是非多，這名「美女迎賓員」麥德琳，除了私人生活和外貌不斷被比較外，在白宮拿的薪水也披露。有媒體爆料，在全美同齡人（25至34歲）平均年薪約5萬美元（約152.5萬台幣）上下時，川普給她的年薪是- 9萬5千美元（約289.8萬台幣）。雖然比前任歐巴馬（Barack Obama）總統的個人助理布雷肯里奇（Anita Decker Breckenridge）10萬美元（約305萬台幣）年薪略低一點，但仍讓外界感到非常羨慕。

(中時電子報)