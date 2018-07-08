檢察官說法》施工貪一時之便 借道未經同意吃上官司

2018年07月08日 00:01 中時電子報 呂承哲 文/台灣司法人權進步協會、編輯/

民眾常有因家中裝潢、水電管線變更、漏水改善或施作防漏工程的原因，而需要較長時間或短暫數小時，甚至僅需數10分鐘，而借道鄰居之屋頂、女兒牆、牆垣或空中陽台等等，此在工程施工上甚或有必要，然若未得被借道之鄰居同意，事實上確實可能因涉及侵入住宅罪而遭鄰居提告。

首先，所謂侵入住宅罪是規定在刑法第306條「（第1項）無故侵入他人住宅、建築物或附連圍繞之土地或船艦者，處一年以下有期徒刑、拘役或三百元以下罰金。（第2項）無故隱匿其內，或受退去之要求而仍留滯者，亦同。」。再者，此項罪名屬於告訴乃論之罪，所以如果被害人不提出告訴，司法機關即無從究辦。而告訴乃論之罪，在第一審辯論終結前，都可以撤回告訴，換言之，只要告訴人撤回告訴，被告就不會有被判決有罪之風險（撤回告訴，偵查中檢察官可對被告為不起訴處分；一審審判中，法官可為不受理判決）。

回頭看看條文，稍微細心的讀者，大概就知道關鍵會落在條文中的哪兩個字呢？

猜到了嗎？關鍵就落在「無故」，一般民眾或許心中有疑問：我是要施工，並沒有要對別人家裡侵門踏戶，當然就是『有故』囉，若為了施工，在未得鄰居的同意下，爬過鄰居的屋頂或是樓頂陽台，應該就不會觸犯侵入住宅罪吧？

然而若依照目前法院實務見解認為「刑法第306條所謂『無故侵入」』，係指行為人無權或無正當理由，或未得住屋權人之同意，而違反住屋權人之意思，以積極作為或消極不作為之方式進入他人之住宅或建築物，至其係公然或秘密、和平抑或強行為之，均非所問。又所謂正當理由，不以法律明文規定或權利人同意者為限，即習慣上、道義上所許可，或執行公務之需要，而無背於公序良俗者，亦屬之。因此，究竟有無正當理由，仍需依阻卻違法事由之一般原理，視其行為是否具有社會相當性為斷，亦即視其行為是否符合社會倫理、公序良俗及法益保護之精神，如未逾越歷史文化所形成之社會倫理秩序規範，即具有社會相當性。」。如果讀者看完這一長串文字，可能又要問「我這樣做會不會逾越社會相當性，而觸犯侵入住宅罪」，看了半天還是「霧煞煞」。

說真的，筆者也很難立即回覆各位一定是「會」，還是「不會」。因為每個個案涉及侵害的程度（例如僅踩過20公分）、時間長短（例如只經過5分鐘）、鄰房的隱蔽性（屋頂陽台旁有整片透明的落地窗）、鄰居所居住之人究僅是單純女性、多數人、施工必要性與急迫程度、甚至建築物的結構等因素不一而足。依據筆者觀察法院見解有判決有罪者，也有判決無罪的狀況。實際上，身為檢察官及法官心裡都知道（司法官心裡有苦，但不說），一般如果鄰居雙方感情不錯，縱使未得同意而短暫借道鄰居之樓頂、屋頂、牆垣，事後大多會選擇原諒而不提出告訴。但會有這種案件，實際上大多是鄰居雙方早已形同陌路而有「怨念甚深」的嫌隙存在。而雙方間存在這種「怨念甚深」的嫌隙，無論是偵查或是審判中都很難獲得告訴人的原諒而撤回告訴，因此也增加了觸犯刑事責任的可能性。

所以在此建議，一來平時應與鄰居保持良好的互動關係，在這樣良好關係下，遇有施工之必要時，也較能獲得鄰居的首肯借道。若真無法保持良好的互動關係，而真有施工必要，也可請里長或雙方都敬仰的公道伯（嬸）介入協調，並給予被借道的鄰居適度合理補償，這些管道仍無法獲得首肯，尚可訴請民事法院以「容忍被告通行OO所在之屋頂、牆垣」之訴（訴之聲明如何撰寫則自行斟酌）、確認通行權或聲請准予定暫時狀態假處分等民事救濟途徑，切莫貿然侵入而罹於刑典。

（本文由協會會員橋頭地檢署檢察官陳志銘提供）

(中時電子報)