以連勝文為例 「宅神」朱學恒勸姚文智別害民進黨全台大崩盤

2018年07月08日 00:03 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

民進黨台北市長參選人姚文智在6月23日造勢晚會，現場參加人數遭網友用空拍圖打臉人數僅「1490」，曝露支持度low到底。面對支持度不振，姚文智卻嘆年輕人不了解民進黨歷史，網友整理姚文智歷來發言「凸槌」情事，指「姚文智挺誰誰倒楣~~!!!!」。對此，「宅神」朱學恒勸姚文智「被貼上這種標籤時」，硬撐不智會帶衰「全台灣跟他同黨的都大崩盤」。

網友整理姚文智曾發言「自比大谷翔平，要爭取3號先發」，結果大谷翔平韌帶撕裂傷；「自比綠軍塞爾提克」，結果塞爾提克隊當天已經輸給克里夫蘭騎士隊；「穿上NBA咖哩小子球衣當轉播節目特別來賓」，結果咖哩小子該場表現大烙賽；世界盃足球賽，「姚文智挺巴西隊」，結果巴西隊輸給比利時。網友搖頭直說「姚文智挺誰誰倒楣~~!!!!」。

朱學恒看了網友整理貼圖，立馬在臉書貼文力勸姚文智：「當一個候選人被貼上這種標籤時，

我誠懇建議他可以找個退路了。因為猶記得當年勝文也是這樣，結果全台灣跟他同黨的都大崩盤，現在還要硬撐真的很不智」。網友留言附和指「地獄倒楣鬼」、「帶塞的弱智，幫誰加油誰就漏氣！」、「這就是傳說中的明牌吧！」、「政治明星轉換當災星很成功，很勵志。」

(中時電子報)