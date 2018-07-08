世足》克羅埃西亞PK戰4：3勝地主 20年後重返4強

2018年07月08日 02:53 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

克羅埃西亞維達（後）在延長賽頭槌進球。（美聯社）

「格子軍團」克羅埃西亞 和本屆世足賽地主、「雙頭鷹」俄羅斯，8日凌晨2點在索契費什特體育場進行最後一場8強賽，正規賽加延長賽踢完，雙方2：2平手，進入緊張刺激的PK大戰分勝負，克羅埃西亞4：3勝出，相隔20年再返世足4強。

PK大戰俄羅斯先踢，雙方前兩點踢完1：1平手，延長賽幫助球隊追平的費南德斯，執行俄羅斯的第3點12碼球卻踢飛，就這一球的差距，讓他從功臣變成罪人。

今天之前，克羅埃西亞在世足賽兩度面對過地主球隊，分別1998年法國世足4強賽及2014年巴西世足小組賽，兩次都輸球，這回總算有不同結局。

先前5次踢進世足賽8強的東道主，都順利躋身4強，依序是1990義大利、1998法國、2002韓國、2006德國及2014巴西，可惜俄羅斯無法延續紀錄。

克羅埃西亞克拉馬里奇（中）在第39分鐘進球，助隊追平比數。（美聯社）

此役克羅埃西亞總教練達利奇（Zlatko Dalic）排出和小組賽首戰2：0勝奈及利亞相同的先發陣容，傳達了一個訊息：「格子軍團」要攻擊俄羅斯，但卻是東道主率先進球。

第31分鐘，俄羅斯契里薛夫（Denis Cheryshev）從左路和隊友茲尤巴（Artem Dzyuba）配合互傳，契里薛夫把握了機會，在禁區外起左腳放冷箭，球從球門左上方死角處入網。這是契里薛夫本屆賽事個人第4顆進球，包括蘇聯時期的成績，隊史單屆賽事進球最多的是1994年薩連科（Oleg Salenko）的6顆。

不過「雙頭鷹」的領先喜悅只維持8分鐘，第39分鐘機會來到克羅埃西亞這邊，曼祖基奇（Mario Mandzukiv）從左邊長驅直入，傳中給隊友克拉馬里奇（Andrej Kramaric）建功、追平比數，克拉馬里奇成為「格子軍團」本屆賽事第7位進球的選手，今年世足只有「歐洲紅魔」比利時9人進球（包括烏龍球）比他們多。

下半場兩隊球員持續進攻，可惜沒有一方追加進球，最後進入延長賽，「格子軍團」在第101分鐘獲得角球，莫德里奇把球開到門前，隊友維達（Domagoj Vida）頭錘攻門，球兒彈地後入網，克羅埃西亞2：1超前，維達脫衣慶祝，收到一張黃牌。

第115分鐘，俄羅斯獲自由球，操刀的札格耶夫（Alan Dzagoev）把球巧妙踢到禁區，隊友費南德斯（Mario Fernandes）頭槌，攻進追平比數的第2球。

90年代蘇聯解體之前，隊史世足最佳成績是1966年那屆踢進4強，解體之後的俄羅斯聯邦，世足最好成績是今年的8強。

(中時電子報)