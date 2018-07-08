07／08 三大報頭條

2018年07月08日 07:00 中時電子報 高德順

◎中國時報

總統府祕書長陳菊昨出席「總統府大開放─特色農產市集」活動，面對農產品產銷失衡表示，若很多農產品在收購、加工過程銜接做得不夠好，農委會應該檢討。但她也強調，有時期待風調雨順，但也不希望故意操作；她表示，總統府有很多空間，包括凱道，都可開放作為農產品銷售地點。

俄羅斯世足賽7日晚間由「三獅軍團」英格蘭與「北歐海盜」瑞典拚搶4強門票，英格蘭上半場靠效力於英超萊斯特城的後衛馬奎爾在角球進攻中頭槌破門，下半場換熱刺中場阿里頂入1球，以2比0擊敗瑞典，相隔28年再進世足4強。

軍公教退休新制7月1日正式上路，不少退休團體認為自身權益受損，紛紛提起釋憲，監察院也有意提出年改釋憲案。不過，年改調查報告日前提出時，曾引起新舊監委間的不同意見，新任監委當時認為年改未上路不應先提釋憲，因此報告就暫緩處理。如今軍公教年改已經實施，最快周二院會，新舊監委可能擦出火花。

監察院7月3日通過委員高鳳仙、楊美鈴的調查提案，彈劾前任教育部長吳茂昆。雖然當時審查會上是全票通過彈劾，事後卻引發蔡英文總統提名的新任監委不滿，甚至指控高鳳仙等監委欺騙，雙方各說各話，讓監察院內部矛盾漸漸浮上檯面。

◎旺報

台灣部分媒體標題近期慣用「大陸人玻璃心碎」，嘲弄各種大陸人可能不滿或無法接受的事物。有媒體分析，這種調侃式標題，一開始或想挑動民族情緒、吸引點閱，背後是台灣民眾紓解不滿情緒，回應大陸在「一中原則」下的壓迫；也有媒體想藉此區隔，指大陸人「敏感、脆弱及缺乏自信」，滿足台灣人「我與大陸人不一樣」的優越感。但報導若缺乏客觀，反而徒增兩岸誤解仇視，不可輕忽。

美國6日正式開啟中美貿易戰，加上之前美國頻打「台灣牌」，美中台三邊關係敏感時刻，美艦穿越台海引起關注。美國2艘勃克級驅逐艦7日穿越台灣海峽，這是自2007年美軍小鷹號航母訪問香港遭拒、隨後穿越台海之後，首度有官方證實美國軍艦穿越台海。

曾參與1996年解放軍大規模聯合演習的軍事專家王雲飛接受鳳凰網訪談時透露，轟-6轟炸機在台海危機時曾出海進行飛彈打靶試驗，卻遭到美國電子干擾機的干擾，導致飛彈未成功發射。陸媒指出，大陸自此大力發展電戰技術，而轟-6經過多年研製改型，如今已能反過來對美軍實施強大電戰攻擊，並成為最常繞台的機型。

台灣社工在大陸，最可能遇到「留守兒童」問題。台籍社工涂佳榮碰過一個輟學少年，跟祖父母住，念到國一被發現沒戶口；另一個孩子生活在福州，戶口在四川，智力比不上同齡，跟爺爺住，父母不見蹤影，「很複雜，不解決就變成社會問題。」

◎工商時報

外資提款落跑，台股自高檔波段修正逾500點，投資專家認為，貿易戰問題未解，指數震盪整理機會較大，但盤面上已有不少遭錯殺的優質股出現，具備上半年營收成長、本益比不高、且具高殖利率題材的個股，包括力達-KY、至上、華夏等13檔，是亂局中進可攻退可守的好標的。

中美貿易大戰6日正式開戰。美國前聯準會（Fed）主席葛林史班（Alan Greenspan）昨（7）日對此表示，美國採取的關稅政策短期內可能帶來一些積極影響，但長期來看，高關稅影響的是施加關稅國的購買力，如此將導致美國經濟增長停滯，呼籲美國應停止報復關稅舉措。

臉書上周五股價創歷史新高，將臉書創辦人暨執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）的身家推高至逾800億美元，這也讓該科技新貴得以擠下「股神」巴菲特，成為全球第3大富豪。

台資百貨近年在大陸發展停滯，面臨電商衝擊趨緩，又迎來新零售與90、00年代新消費浪潮，影響所及包括新光三越轉投資成都新光天地開店延後逾1年，遠東集團在大陸百貨家數更是大砍逾半，開新店則喊了3年無著落。業者強調，因應在地零售模式與消費模式瞬息萬變，要開店不難，但招商與人才培養才是營運最大隱憂。

(中時電子報)