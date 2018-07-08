溫網》展現強心臟 謝淑薇成巨人殺手

2018年07月08日 04:44 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

台灣網球女單一姐謝淑薇，7日在溫布頓草地網球錦標賽女單第三輪，逆轉勝羅馬尼亞籍現任世界球后拉哈麗普（Simona Halep），創下個人在溫網參賽最佳成績的16強，賽後她分享獲勝心情，表示自己只是試著享受比賽，並展現出更強壯的心理素質。

「我清楚哈麗普會頑強抵抗，我必須在心理上的強度能夠超越平常水準才行，這一點我在這場比賽做得很好。」

謝淑薇繼續說：「我就是嘗試享受網球、享受倫敦這座城市、享受美食。我覺得能當網球選手很幸運，還可以在溫網打進第二周賽程，我很感激這一切美好事物的發生。」

不只哈麗普，謝淑薇過去也曾讓西班牙穆古如莎（Garbine Muguruza）、英國孔塔（Johanna Konta）等世界前十好手吃癟，對此謝淑薇回應：「我沒有想如何成為『巨人殺手』，真的就是打出自在享受的比賽，場上什麼事都會發生，想要擊敗這些一流好手機會不大，因為他們實在太出色了，我能做的就是拿起球拍出賽、回擊每一球，以及為每一分奔跑。」

哈麗普是繼2014年美國名將小威廉絲（Serena Williams）之後，第一位無法挺進溫網16強的第1種子，她表示：「我不為這次失利找藉口，淑薇贏得理所當然，不過我還是對自己本戰表現很難過。」

(中時電子報)