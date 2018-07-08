溫網》展現強心臟 謝淑薇成巨人殺手

謝淑薇表示，自己單純享受比賽，並在心理上表現得更強壯，才能擊敗世界球后哈麗普。（美聯社）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

台灣網球女單一姐謝淑薇，7日在溫布頓草地網球錦標賽女單第三輪，逆轉勝羅馬尼亞籍現任世界球后拉哈麗普（Simona Halep），創下個人在溫網參賽最佳成績的16強，賽後她分享獲勝心情，表示自己只是試著享受比賽，並展現出更強壯的心理素質。

謝淑薇扳倒球后哈麗普 挺進女單16強創個人最佳

2018俄羅斯世足瘋一夏

「我清楚哈麗普會頑強抵抗，我必須在心理上的強度能夠超越平常水準才行，這一點我在這場比賽做得很好。」

謝淑薇繼續說：「我就是嘗試享受網球、享受倫敦這座城市、享受美食。我覺得能當網球選手很幸運，還可以在溫網打進第二周賽程，我很感激這一切美好事物的發生。」

不只哈麗普，謝淑薇過去也曾讓西班牙穆古如莎（Garbine Muguruza）、英國孔塔（Johanna Konta）等世界前十好手吃癟，對此謝淑薇回應：「我沒有想如何成為『巨人殺手』，真的就是打出自在享受的比賽，場上什麼事都會發生，想要擊敗這些一流好手機會不大，因為他們實在太出色了，我能做的就是拿起球拍出賽、回擊每一球，以及為每一分奔跑。」

哈麗普是繼2014年美國名將小威廉絲（Serena Williams）之後，第一位無法挺進溫網16強的第1種子，她表示：「我不為這次失利找藉口，淑薇贏得理所當然，不過我還是對自己本戰表現很難過。」

(中時電子報)

世足》克羅埃西亞PK戰4：3勝地主…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。