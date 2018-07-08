世足 》法國與比利時4強賽尷尬了 14比9很有非洲味

法國擁有14名非洲傭兵，前鋒姆巴佩是代表人物。（美聯社）

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比利時球星德布勞內與8位隊友都可踢非洲國家球隊。（美聯社）

比利時球星德布勞內對戰巴西踢進致勝一球，成為本屆世足賽第100位（不包括烏龍球）進球者，德布勞內的好表現點出比利時與法國都有「非洲傭兵」助陣的特性，下一戰兩隊展開殊死戰，最受煎熬的應是「非洲球迷們」！

2006年世足賽出現前4強是全歐洲國家，分別是義大利、法國、德國與葡萄牙。2018年俄羅斯世足賽也將出現同樣的景象，但是本屆4強之中將有最多「非洲傭兵」，包括法國有14人、比利時9人，這兩隊在4強決戰就像「非洲人打非洲人」。

這包括兩隊即將廝殺的英雄球員，比利時的德布勞內、盧卡庫與法國姆巴佩等人，他們都可以回去踢非洲國家的球隊，盧卡庫的雙親來自剛果民主共和國；姆巴佩的父親是喀麥隆籍、媽媽是法國與阿爾及利亞籍。

德布勞內的母親是蒲隆地出生的英國人，擁有蒲隆地國籍，她的家族在非洲從事石油產業，德布勞內雖然在英國出生，但他在蒲隆地度過童年，後來回到比利時加入少年足球隊開始踢球。

雖是白人的德布勞內也與法國14名、比利時8名黑人球員一樣，有資格為非洲國家踢球，因為他們的父母是非洲移民或國籍，而德布勞內選擇效力比利時，法國隊的「非洲兵團」更明顯，甚至有人笑稱，法國根本就是非洲的第6隊。

本屆世足賽5個非洲國家都相繼打道回府之後，未來4強大賽的法國與比利時之戰，到底非洲國家應該支持那一國？目前已經出現爭論了，因為法國總統在訪問奈及利亞時，高聲呼籲在法國對決烏拉圭時，奈國人應該支持法國。

可是法國與比利時同時晉級前4強，當兩隊競爭決賽權時，非洲弟兄們又該支持誰？真的很為難。

(中時 )

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