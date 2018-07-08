中國高明多了 專家：川普祭出的關稅簡直是「自毀」

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）批評，美國總統川普打貿易戰亂無章法。(圖/達志影像)

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中時電子報

中美貿易戰全球矚目，雙方交手到底誰贏誰輸都牽動世界經濟，不過曾得過諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）批評，美國總統川普打貿易戰亂無章法，對中國祭出的關稅簡直是「自我毀滅」。；相形之下，中國還擊美國的報復性關稅目標明確，運用策略相比之下高明許多。

克魯曼表示在當今的世界經濟，全球貿易的一大部分是中間財（用來製造最終消費財的零件），例如汽車零件，而不是汽車。若對進口汽車零件加徵關稅，或許會逼得國內零件廠商增聘勞工，反而增加下游廠商的成本並降低其競爭力，迫使業務下降。

他分析美國6月15日公布對中國產品加課重稅的最終清單得知，中間財占整體的比重達52%，資本財（用來製造其他產品的機具設備）占43%，兩者合計比重高達95%，而消費品只占1%。

聰明的策略，應該把關稅矛頭對準最終產品，避免造成國內產品下游廠商的成本增加。雖然這樣做等同對消費者加稅，但若害怕加重消費者負擔，根本不該挑起貿易戰。

克魯曼認為，從這樣的關稅結構，策略又不清不楚，這場貿易戰不容易打贏，輸的機率可能比預期高對照下，出中國回敬美國的報復性關稅完全避開中間財，主要拿美國製的最終產品開刀，而且政治策略明確，傷害支持川普的選民，所以鎖定川普票倉州的產品，例如黃豆，手法比川普高明許多。

(中時電子報)

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