原住民文化怎保存！「文化資產會議」花蓮熱烈展開

原住民文化是台灣重要資產。（花蓮縣政府原住民行政處提供）

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中時電子報
／整理報導

美妙歌聲，動人故事！台灣珍貴資產在原住民文化得以顯現，然而面對瞬息萬變的現代，該如何保存這些文化呢？

「2018全國文化資產會議」第七場分區論壇花蓮場7日於當地文化創意產業園區舉辦，花蓮縣文化局、交通部臺鐵局、學者專家、在地鄉親及文資保存團體共同參與，針對文化資產議題進行對話與交流。

文化資產局施國隆局長出席花蓮場「全國文化資產會議暨分區論壇」。（文化部提供）

分區論壇現場發言內容包括原住民族文化資產保存、文化多樣性、社群參與、文化內容辨識性、人才培育、文化資產審議公開透明、重視無形文資跨世代傳遞的永恆價值、文化資產全民教育、取得開發與文資保存的平衡、文資保存在地實踐策略、文化生態系建構等。

與會者也提出木造結構之歷史建築應提高火險額度以防止「自燃」、美崙溪畔建築群保存、紀錄移居花蓮各族群之歷史、增進保存口述傳統使其融入當代社會生活、加強歷史影像如老照片的蒐集、進行阿美族巫師群及水源地乩童文化等調查研究工作，以豐富文化資產多樣內涵。

花蓮縣文化局局長陳淑美表示，期能在文化基本法中明訂提高各縣市文化局處的預算比例，以挹注文資保存資源；鑒於地方文資業務量大幅成長，盼能增加編制，解決人力不足現況；另提出強化國公有文化資產之保存維護權責、考古遺址補助機制、再造歷史現場計畫執行情形、原住民族文化資產等相關議題。

文化部文化資產局局長施國隆表示，辦理全國文化資產會議目的在建立開放溝通的平台，積極聆聽、蒐集各界意見，並凝聚共識。首先，應落實地方主管機關之法制教育，善用文資法法制工具，如遇緊急情況，依文資法第20條暫定古蹟之啟動；釐清文資法第14條與第15條執行程序，另於審議前，應成立專案小組進行文化資產價值評估。

其次，地方政府多與中央部會互動，落實公有文化資產之保存維護責任；第三，鼓勵縣市政府盡速成立文資專責機構，投入文資保存工作；最後，文化資產保存應著重歷史價值、重視文化資產教育紮根，在民間與公部門齊心協力下，維護並健全文化生態體系。

全國文化資產會議分區論壇第八場7月14日即將於嘉義文化創意產業園區召開，歡迎踴躍報名。

(中時電子報)

花蓮場「全國文化資產會議暨分區論壇」活動現場。（文化部提供）

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