滑玩具車看創意！西班牙兄弟華山登展、發射太空彈

2018年07月08日 06:51 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

繽紛色彩登華山！詼諧香蕉變身「太空彈」、奇異人體解剖後是怎樣？把馬鈴薯人旋轉開、把起司人拉鍊拉拉開、把磚塊人敲開....！一幕幕精彩互動在你眼前秀創意！別以為看展只能用「走」的，在這個展裡你能騎著逗趣行李箱，用「滑行」來看展！

由哥哥Juan和弟弟Alejandro組成的BROSMIND。（啟藝文創提供）

暑假到了，計畫好到哪打發時間呢？來華山文創園區看展吧！！LINE原創表情貼創作者、Google、Adidas、NIKE品牌指定聯名合作對象、更是狂熱動手發明稀奇古怪玩意的設計界愛因斯坦與愛迪生，來自西班牙設計兄弟檔BROSMIND今夏在華山開展了！

專為台灣首站打造宇宙探險隊、大型機器人、熱狗探測車、呆萌獨角獸，還有可以實際動手玩的疊疊樂三明治。（啟藝文創提供）

來自西班牙的設計兄弟檔，深受 1980 年代的電影與漫畫影響，依著那藝術蓬勃、色彩斑斕的基調，年幼的 Juan 和 Alejandro 在父母的鼓勵下，開始拼湊自己的圖像宇宙。

5米高、8米長、塞滿160幅海報創作，一次呈現超氣勢作品牆。（啟藝文創提供）

乾淨的線條、複雜的元素、幽默的靈魂，成立12年來，BROSMIND從平面廣告一路到產品設計，再進入打破設計疆界的無維度創作領域，遊刃於個人創作與商業取向間，不僅以「創作者」看待每件作品，更擅長切換視角，洞察品牌核心與主要受眾，致力將 BROSMIND 的風格和品牌完美交合，打造「藝術」與「商業」兼具高度的創意傑作。

IG社群當紅、備受矚目的新生代演員林映唯「小美」成為粉絲，和許多關注潮流、藝文活動的貴賓現身展場。（啟藝文創提供）

極富創意的兩兄弟今夏要給台灣粉絲帶來什麼驚喜呢？

西班牙設計兄弟BROSMIND為Honda所設計的形象廣告獲得坎城大獎。

●展覽限定全新角色

專為台灣首站打造宇宙探險隊、大型機器人、熱狗探測車、呆萌獨角獸，還有可以實際動手玩的疊疊樂三明治……不只好拍好玩，還要一次放大BROSMIND的角色創作魅力，感受幽默風趣的細節。

西班牙設計兄弟BROSMIND從小喜愛的玩具收藏，從中可見其創意養分。

●比人高的WHAT’s INSIDE經典系列

記錄下兄弟倆 12 年來的創作軌跡與畫風轉變，最為人知、最經典、最具代表與藝術精髓的「What’s INSIDE」巨幅系列畫作，這次也佇立展場。裡頭有哪些絕妙的巧思與角色？睜大眼睛、抬起頭或彎下腰，等待你一一挖掘（*千萬別錯過作品中的比基尼胖女人！)

西班牙設計兄弟BROSMIND展中所呈現的160幅作品，8米x 5米巨型海報牆。

●160幅作品，8米x 5米巨型海報牆

兄弟倆如何玩轉創意，在聯名品牌與創作風格間維持超完美比例？5米高、8米長、塞滿160幅海報創作，一次呈現超氣勢作品牆；還有多元多樣的商品聯名款，從雜誌封面到海報、滑板、啤酒、馬克杯，甚至輪椅的輪胎，仔細欣賞他們如何將日常平凡物件，碰撞出不平凡的火花。

黃色熱狗堡變身「太空彈」要你好看。

●家庭決策救星！決鬥遊戲機三代齊發

看膩平面插畫？動手來場電動遊戲吧！BROSMIND將兒時玩具與怪誕設計結合，打造出獨一無二的「決鬥遊戲機」，只為解決意見不合時，誰說了算；獨一無二的遊戲裝置，一次三代，從執硬幣到打籃球，邀請你親自動手玩玩看！

以WHAT’s INSIDE經典系列特別打造的互動機台，在台灣站首次曝光。

●台灣限定WHAT’s INSIDE互動機台

以WHAT’s INSIDE經典系列特別打造的互動機台，在台灣站首次曝光，BROSMIND筆下人物有多細緻？動手試試就知道。現在就加入他們的無極限宇宙，大膽FUN開玩，一起引爆一場Fun很鬆的無維度設計之旅。

由INCEPTION 啟藝與 BROSMIND 共同打造的 Boom Boom BROSMIND 就要發射太空彈特展。（啟藝文創提供）

Boom Boom BROSMIND 就要發射太空彈！ 亞洲巡迴特展首站 展覽資訊

日期：7月7日（六）～9月4日（二）

地點：華山文創園區（東三烏梅酒廠）

(中時電子報)