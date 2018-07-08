音響師退休後尋第二春！包種茶芬芳奪冠軍

潘朝圳生於汐止在地茶農世家，從小跟著爸爸學做茶。（新北市農業局提供）

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中時電子報
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醫療科技發達，人的壽命也延長了！然而退休後的生活該怎麼安排呢？或許也能依照自己的興趣，開啟第二春！

本年度新北好茶汐止文山包種春季比賽茶上市，共76點茶參賽，產茶期間氣候穩定，品質獲得改良場評審們一致好評。比賽結果由在地73歲老茶師潘朝圳奪得特等獎，並囊括頭、貳、參、優各獎項，展現優良穩定的製茶技術。

潘朝圳生於汐止在地茶農世家，從小跟著爸爸學做茶。長大後改從事音響、音箱生產，於民國82年間退休後，決定「重操舊業」返鄉種茶。雖已數十年沒碰茶，但從小扎實累積的製茶經驗，讓他很快就上手。先後曾於民國86、93、94、104、105、107年獲得汐止區包種茶比賽冠軍，是在地出名的老師傅。

本年度新北好茶汐止區春季包種茶比賽，潘朝圳參加的8點茶均有獲獎，分別為1特等、1頭等、1貳等、2參等及3優良，堪稱賽會的最大贏家。他笑說，茶菁原料是做好茶的關鍵，多年來都選用樹齡3-8年的「壯年茶樹」來製茶參賽，茶樹生長強健，葉片厚實，做出來的茶滋味也更突出。目前潘朝圳經營的茶園約5分地，主要於春、冬茶產季生產文山包種茶，年產約500斤。

汐止區農會理事長呂山松表示，隨著都市發展，汐止產茶規模雖比不上大型產區，但量少質優，且具鄰近消費地的優勢。像潘朝圳所產的茶品質穩定，大多銷給老客戶和朋友，往往當季比賽茶在下一季比賽前便銷售一空，消費者喝習慣，回頭購買率很高，而且保證新鮮，歡迎民眾到汐止來嘗嘗在地的文山包種茶。

農業局表示，為提升茶品質與知名度，每年輔導各茶產區舉辦「特色茶比賽」。除推廣「新北好茶」品牌，也扶持在地產業與保存珍貴的茶文化。

(中時電子報)

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