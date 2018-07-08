颱風假放不放？氣象局今年有新方式

2018年07月08日 08:05 中時電子報 簡怡欣

強颱瑪莉亞侵台機率高，中央氣象局預測，颱風路徑將以西北西的方向朝台灣北部近海一帶移動，最快明（9）日晚間發布海上颱風警報，不排除後（10）日上半天發布陸上颱風警報，引發民眾關注放不放颱風假？

強颱「瑪莉亞」步步逼近！據氣象局表示，照目前颱風路徑來看，明（ 9日）晚可能發布海上颱風警報。（圖取自氣象局網頁）

颱風停班停課問題經常困擾地方政府，發布時間點也因此惹民怨。對此，除了目前中央與各縣市電話通聯颱風資訊外，氣象局今年將在發布陸上颱風警報後、颱風直接侵襲的前一晚7點，地方進行「縣市颱風視訊會議」，提供較多的資訊供地方研判，有助於地方政府就停班停課進行決策。

同時，氣象局將比照地震預警系統推出「颱風強風」告警服務，當平均風速大於12級、陣風大於14級時，4G手機用戶將可即時收到強風警報推播訊息，提供民眾外出留意時折損路樹、放慢車速行駛以策安全。

颱風動態成為明日上班族、計畫出遊民眾的關注焦點，有網友留言說，擔心10日銀行放颱風假，薪水又要延後領，「經濟已不好，颱風不要來攪局」；另有網友回應，「各地縣市政府又要開始忙了，『賴半天』會不會再來一次？」「這個瑪莉亞也愛台灣？！希望她跑快一點」。

(中時電子報)