台中》中台灣五五波戰局 陳淞山直指勝負關鍵在…

2018年07月08日 08:21 中時 陳弘美 /整理報導 /整理報導

年底縣市長選舉進入白熱化，民進黨執政的中台灣縣市，選情紛紛拉出警報，台中彰化選情已呈現五五波的白熱化局面。對此，熟知民進黨運作、曾任扁辦主任等職的政治評論員陳淞山指出台中市長林佳龍若沒有穩定領先，彰化縣長魏明谷選情就更危險，年底民進黨的潰敗指標就是中台灣。而此次中台灣勝負最關鍵因素就是「空汙議題」。

據港媒《中評社》報導，陳淞山表示南部和北部的選戰局面大約都已預測到勝負差距，但中台灣卻是選情未明，呈現五五波局勢，因此才會說「決戰中台灣」。目前國民黨台中市長候選人盧秀燕和台中市長林佳龍民調差距在誤差範圍之內，勝負難料。陳淞山直指林佳龍的形象缺少親和力，不易拉近和選民距離；而魏明谷因為是老實人個性，又不擅和人民互動，且藍軍在彰化已整合成功，魏明谷選情不熱觀。

陳淞山表示要贏得這場選戰的最關鍵因素就是「空汙議題」，尤其11月中台灣空氣最不好，將會影響選民投票意願，且中央的執政包袱有可能拖垮地方選情。再加上這次選戰「柯Ｐ效應」遞減，上次大選許多縣市翻盤是因為「柯Ｐ效應」拉抬年輕選票，許多青年紛紛回鄉投票。然而這次選戰青年會不會回鄉投票，目前看起來積極度不高。要是台中市沒有穩定領先，彰化南投民進黨就陷入苦戰，民進黨一旦失掉中台灣，就是民進黨潰敗！

(中時 )