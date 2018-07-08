世足花絮》俄羅斯雖敗猶榮 地主球迷喝采

2018年07月08日 08:47 中時電子報 盧品青

俄羅斯門將阿金費夫。(美聯社)

本屆世足賽由FIFA排名第70的俄羅斯主辦，首日還被媒體嘲笑為「史上最弱開幕戰」，不料俄羅斯在小組賽奮勇出線，16強戰擊敗了世界前10的西班牙，一路踢到8強才止步。儘管最後不敵克羅埃西亞，俄羅斯國家隊仍可以昂首闊步地走下場。

PK戰落敗那一刻，現場俄羅斯球迷雖然難掩失落，不過比賽結束後，他們依舊歡聲雷動，大聲為地主球隊的英雄們喝采。反觀同樣在8強戰淘汰的巴西，儘管他們對手是世界排名第3的比利時，賽後仍面臨許多責難。

英格蘭上屆葬身於「死亡之組」，本屆大換血捲土重來，外界都懷疑這群小夥子能夠走多遠。沒想到他們成功殺入暌違28年的4強，還破除了國家隊的PK魔咒，就算拿不到冠軍，取得亞軍或季軍的希望也很大，起碼讓驕傲的英國球迷再度有了炫耀的資本。

可見勝敗不是一切，重點是能否回應球迷的期待。俄教頭車契索夫(Stanislav Cherchesov)帶兵有方，他不會隨便就說「這是我們生涯最重要的一仗」來給球員壓力，而是告訴媒體「距離我們的最後一仗還很遠呢」。

身為擊敗西班牙的民族英雄，俄國門將阿金費夫(Igor Akinfeev)不僅洗刷了上屆烏龍球的恥辱，他的肖像被繪製在大學的牆壁和看板，並被球迷戲稱為「上帝之腳」。因為阿金費夫在PK戰用腳擋出了西國阿斯帕斯(Iago Aspas)的射門，堪比當年阿根廷老球王馬拉度納(Diego Maradona)的「上帝之手」。

8強戰開踢前，俄羅斯球迷掛出了兩張橫幅：「如果不是你們，還會是誰？」「如果不在今日，又是何時？」

最後阿金費夫神力耗盡，倒在克羅埃西亞的腳下，但是俄羅斯球迷已經滿足了。歷經國際賽事的禁藥風暴，加上美國媒體的日夜嘲弄，這次世界盃的豐收足以讓「戰鬥民族」再度挺起胸膛做人。

(中時電子報)