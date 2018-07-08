北京藉連習四會釋訊息：不認九二 蔡習會只是假議題

國民黨榮譽主席連戰本周將赴大陸訪問。(中時資料照)

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中時電子報
/綜合報導

前國民黨主席連戰將於本月12日再訪中國大陸，並可望與中國國家主席習近平會晤，如若成真，就是2013以來第4次連習會，在美中競爭日趨白熱化以及兩岸關係詭譎多變的局勢下，格外引人注目。專研兩岸關係的親綠學者稱，說連戰是兩岸「政治溫度計」並不為過。

兩岸政策協會研究員張宇韶今天以《說連戰是兩岸「政治溫度計」並不為過》為題投書上報指出，連戰近年來熱衷兩岸交流，在兩岸關係與中共對台政策出現重大轉變的時候，總是可以看到其身影。這可從2005年連胡會後啟動國共三次合作、2013年習近平剛掌權開展兩岸新佈局、2015參加紀念中共紀念抗戰勝利70週年閱兵等歷史紀錄中得到驗證。

張宇韶說，北京擱置了今年舉辦在即的國共論壇，也繞過了多次政治表態的洪秀柱，直接突顯了中共重視連戰的價值遠甚於現任主席吳敦義。從連戰出場的時機與角色，多半可以嗅出兩岸關係的政治氛圍，所以說他是「政治溫度計」其實不為過。

本次的連習會究竟存有什麼樣的政治指標？北京想要釋放什麼樣的訊息？張宇韶指出，北京對台統戰對象已從傳統的台商、退將或深藍人士轉移到青年世代，一方面繞過民進黨政府的政策治理權威，遂行「去政府化」的種種作為，一方面也在傳統「由上而下」的國共合作模式中進行調整，取而代之的是去代理人與社群化。

從馬習會以來，「一中獨強，各表趨弱」已是中共既定的方向，這個現象在洪秀柱訪中以及民進黨執政之後，更有強化且不可逆轉的趨勢。作為國共第三次合作的催生者，連戰自然有其統戰功能。

張宇韶直白地說，替北京現階段「一個中國原則下的九二共識」背書就是連戰主要的工具價值。對於執政的民進黨，北京想透露的訊息可以理解為：如果民進黨在「九二共識」或「兩岸同屬一中」的立場上拒不妥協，柯文哲高舉的「兩岸一家親」也走不通，那麼兩岸關係的門縫只又越來越窄，咱口袋裡仍有許多未出台的法寶，未來大家各憑本事吧！台北就別白費心思「蔡習會」這個假議題了。

(中時電子報)

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