診所負責人賣毒品「賺小錢」 丟8年自由

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「朝陽診所」、「東海藥局」徐姓負責人，並無醫師資格，卻冒用診所醫師名義看診，販售衛生署管制藥品、列為三級毒品的「舒倍生」、「解佳益」舌下錠，讓2名吸毒者緩解毒癮，獲利僅1600元，卻吃上販毒重罪。台北地院依販賣第三級毒品罪判徐徒刑8年。

據指出，海洛因成癮者只要含著舒倍生、解佳益舌下錠，就能緩解毒癮發作時的痛苦，但2藥成份均含有「丁基原啡因」，屬於毒品危害防制條例所規定的第三級毒品，除醫師、牙醫師、藥師等人可調劑外，不能隨便開藥，且醫師調劑時，應開立管制藥品專用處方箋。

判決指出，徐男利用診所內受雇醫師繁忙機會，冒名看診，2015年8月12日晚間，徐在診所內擅替黃姓病患看診，以每顆130元價格，販賣10顆舒倍生舌下錠，並盜蓋醫師職章，開立舒倍生舌下錠10顆。

翌日晚間，徐又為廖姓病患看診，以解佳益舌下錠2顆150元價格，販售2顆，廖當下服用半顆解癮，當時檢警獲報搜索診所，在廖身上查扣解佳益舌下錠1.5顆，並查扣診所內的解佳益舌下錠6316顆、舒倍生舌下錠232顆等。

徐辯稱，因醫師要下班，醫師也知道是他看診，他不知道舌下錠內含丁基原啡因，認為藥局合法向廠商進貨就是藥品，但診所2醫師均否認授權徐看診，不知職章被盜用。

法官認為，徐無醫師執照，不得販賣舌下錠予病患，且診所購入舌下錠，理應了解相關規定。徐以密醫身分看診，利用毒品成癮者對舌下錠之需求若渴而販售牟利，無非助長毒品散佈、危害人身健康，判刑8年。全案可上訴。。

法官認為，徐無醫師執照，不得販賣舌下錠予病患，且診所購入舌下錠，理應了解相關規定。徐以密醫身分看診，利用毒品成癮者對舌下錠之需求若渴而販售牟利，無非助長毒品散佈、危害人身健康，判刑8年。全案可上訴。

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(中時 )

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