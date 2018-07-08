苗栗蓬萊國小生完成30日健康挑戰賽 北醫募款助圓夢

苗栗蓬萊國小學生完成30日健康挑戰賽，北醫募款讓他們上101大樓景觀台參觀圓夢。(圖/教育部提供)

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為鼓勵小朋友吃得健康、又定時運動，教育部國教署委託台北醫學大學辦理「健康體位輔導與推廣計畫」，選定苗栗縣南庄鄉蓬萊國小為輔導對象，小朋友完成30天的健康挑戰賽，北醫實現承諾，透過募款讓4、50位學童至台北101景觀台上參觀圓夢。

教育部國教署以健康促進學校輔導架構，持續推動「學童健康體位輔導與推廣計畫」，除透過健康體位輔導委員協助至全國各縣市推動健康體位計畫外，更深入偏鄉學校進行輔導訪視。

今年5月計畫團隊至苗栗縣南庄鄉蓬萊國小進行飲食、營養及運動等相關專業輔導，建立學童正確的健康觀念，並針對學校學童體位狀況，給予老師及家長實質的建議與鼓勵。

計畫主持人、北醫大營養學院副院長謝榮鴻在當日與學生們訂下約定，只要盡全力完成為期30日之健康挑戰賽，內容包括：每日運動30分鐘、每日蔬菜攝取量達3碗、每日水果攝取量達2個拳頭大、不吃油炸食物、不喝含糖飲料、每日在校喝足至少750毫升的白開水等六項目標，則相約6月於台北醫學大學見！

蓬萊國小學童真的做到了，北醫大則與苗栗縣政府合作募款，為學童圓夢。北醫大在6月28日邀請蓬萊國小學童到台北醫學大學營養學院進行一日參訪，並帶他們至台北101景觀臺上參觀，完成「愛自己、愛蓬萊、愛健康-101音樂快閃活動」。

教育部國教署說，本次活動不僅提升學童對於維持健康體位之動力，學校老師及學生們更給予非常正向的回應與鼓勵。學童體位適中與否和健康息息相關，更攸關國家未來之競爭力，未來國教署將持續推動與健康體位相關之活動，期許學校及家長一同關心學童體位之健康，讓學童擁有更強健的體魄。

(中時 )

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