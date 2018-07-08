NBA》不怕考辛斯暴衝 科爾：有格林當範本

2018年07月08日 10:02 中時電子報 黃及人

正當外界震驚考辛斯加盟勇士組成「五星戰隊」之際，考辛斯在場上經常暴衝，甚至在休息室怒罵隊友行徑，不禁讓人相當憂心勇士下季狀態，可是勇士總教練科爾完全沒放心上，「我知道考辛斯很情緒化，但我們有卓雷蒙格林！」

「有了格林當範本，可以幫助我們做好準備，我們沒事的，」準備在考辛斯正式簽約後，找他共進晚餐的科爾說，「一旦他從腳跟傷勢復原，他就是我們的先發中鋒，這點我毫無疑問。」看來科爾確實一點也不擔心考辛斯的壞脾氣。

考辛斯經常在場上跟裁判對嗆或怒罵，造成他在技術犯規排行榜上總是名列前矛，可是格林不遑多讓，上季例行賽成為吞下技術犯規最多的球員，說格林與考辛斯皆屬場上「惡漢」，可說一點也不為過，沒想到兩人如今竟成隊友。

其實考辛斯也在去年10月底的例行賽，跟格林發生過嚴重衝突，賽後更怒罵格林，「勇士只會利用骯髒手段贏球，我並不尊重他們，尤其是格林更令人作嘔。」甚至考辛斯還在12月例行賽一度想要追打杜蘭特，兩人更互飆髒話。

如今這些衝突都隨考辛斯爆冷加盟勇士遠去，光看柯瑞、克雷湯普生、杜蘭特、格林與考辛斯組成的先發陣容，整個聯盟恐怕罕逢敵手，不管過去發生過多麼誇張的衝突或互罵，考辛斯現在心中恐怕只想幫助勇士繼續連霸！

(中時電子報)