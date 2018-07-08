農委會動員打鳳梨假新聞破功 網：只有官員幹話是真的

林聰賢在說幹話？有高雄果農怨：我家7成鳳梨爛在田裡 (本報系資料照)

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中時電子報

今年多項農作物產銷失衡，有農戶抱怨近來鳳梨價低迷，導致7成鳳梨爛田裡，卻引發農委會駁斥假新聞風波。對此，臉書農業社團「Lin bay 好油」版主林裕紘質疑，農民提出的交易資料就是「鐵的證據」，上（6）月27日50箱鳳梨只換回3286元，這如果不是價格崩盤，那什麼才是崩盤？「假新聞破功的應該是農委會，主委要不要關3天阿！」

他指出，高雄黃姓農民上月27日送到北農台北第二果菜批發市場的50箱鳳梨，平均單價只有6.2元，等於527公斤鳳梨只換回3,286元，變成農民還要倒貼錢的場面，獲利比運銷成本還低，因此剩下的7成鳳梨價格放在田裡面爛，不採收是很合理。

鳳梨價格崩盤，雲林、嘉義、台南與屏東等縣市鳳梨農4日串連北上到立院與行政院抗議，農民們舉著標語，要求農委會主委林聰賢下台。（資料照片，陳信翰攝）

但反觀農委會各單位提出的資料，他質疑，內門農會以今年初農民分批採收賣出1,996箱、平均每公斤22.5元的高價數據，反駁農友鳳梨都賣到高價，沒有血本無歸、沒有低價的狀況，還靠農會共同運銷或外銷到市場。

林裕紘說，農委會拿過去高價的時間，卻不肯貼出最近農民低價的交易資料，這不是反而刻意模糊焦點？反問農委會說別人假新聞破功，假新聞破功的應該是農委會，這樣主委要不要關3天阿！

有網友在農委會的打假發文留言，「農民的哭訴都是假的！報導的真相也是假的，只有官員的幹話是真的！」「農委會的功能變成在抓假新聞囉？」網友批，「如果一堆假新聞，賴清德何必吃香蕉？中油為什收鳳梨」。

(中時電子報)

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