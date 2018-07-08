教兒殺人、要女從娼 狠父晚年得現世報

2018年07月08日 10:21 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

北部地區一名男子家暴子女，教兒子「如何殺人」，還離譜地恐嚇女兒「去做妓女」，男子10多年前外遇，丟下妻子及年幼的兩名孩子離家出走，直到今年初中風行動不便，晚景淒涼被送進安養院，子女想起年幼時的悲慘境遇，向法院申請免除扶養。

據判決書，男子脾氣暴躁且有暴力傾向，時常以不堪入耳的字眼辱罵妻子及2名子女，更對孩子拳腳相向。18年前，男子在外另結新歡，隨即拋家棄子，與小三同居，十幾年來與對家庭不聞問，妻子為了支撐家庭，四處打零工栽培子女長大。男子外遇後與家人失去聯繫，3年前突然現身，要妻子支付150萬離婚費，今年初男子中風被送進安養院，子女得知父親近況，向法院聲請免除扶養義務。

法院審理時，子女指證歷歷控訴父親的暴行，兒子供稱，他國小時愛看卡通片，父親卻將電視轉到血腥槍戰片，教「用什麼樣的方法可以殺人」，兒子怕挨打，只好勉為其難一起看。還有一次兒子考試成績不盡理想，父親拿榔頭敲兒子頭部，兒子後腦勺「凹進去」，傷疤至今還在。

女兒遭遇也同樣悽慘，表示某天沒在父親回家前清完狗大便，就被父親持棍棒毒打；另外某次女兒因為身體不舒服，沒幫父親買東西，父親大為光火，下令兒子拿球往女兒臉上打，還要女兒脫衣服到外面門口罰站，羞辱「去當妓女，不要在家裡面！」

兩名子女媽媽出面作證，怒控男子「不只打小孩，連我都打」，外遇後更是對家庭置之不理，是自己靠打零工，一手拉拔子女長大，法官審理認為，男子長期未盡扶養義務，故意虐待子女，裁定子女免付扶養費。

(中時電子報)