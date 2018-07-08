北市》洪耀福說姚營將推新政策凸顯丁柯陳舊 孫大千：做夢組吧

民進黨秘書長兼姚文智競選總幹事洪耀福。(報系資料照片)

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中時電子報
/綜合報導

台北市長選戰，民進黨秘書長兼任姚文智競選總幹事洪耀福表示，姚營將整理出重大主張、政策議題，和台北市長柯文哲、國民黨參選人丁守中的差異處，也會在7月陸續推出人民有感的新穎政策，凸顯丁、柯思想的陳舊與保守。對此，國民黨前立委孫大千諷刺，洪耀福難道是怕台北市長選舉太無聊了，所以要營造出足夠的喜劇娛樂效果嗎？

孫大千今天在臉書貼文指出，如果民進黨還有能力可以「推出讓人民有感的政策」，那麼，應該先去搶救一下蔡英文！連中央執政的績效都乏善可陳，讓人民有火，有怨，就是無力，無感，還談什麼台北市啊！這不是吹牛不打草稿嗎？

對於洪耀福說，姚文智「未來會提出治理首都新的手法與想法」，孫大千表示，更是令人不敢期待。姚文智宣布參選至今的確端出了不少天馬行空的政策，只可惜，既不叫好，也不叫座，不過「笑點十足」。孫諷刺，如果這也能夠用來與丁守中和柯文哲做出「政策區隔」，那麼洪耀福的意思可能是要區隔成「做事」和「做夢」兩組候選人吧？

在被問到姚文智何時跟新北市長候選人蘇貞昌合體時，洪耀福表示，合體會建立在雙北政策議題上合作，不能太早，這有一定時程。他並說，雙北選民結構和環境不同，台北市是都會區，新北市有農村、山上，有原住民部落，也有新住民等，複雜度比較高。

孫大千說，看到洪耀福辛苦的為了蘇貞昌不敢和姚文智合體緩頰，實在是令人笑到噴飯。明明是蘇貞昌自己不想被姚文智拖累，何必要去硬扯台北市和新北市的地理環境和人文結構不同啊！台北市是都會區，難不成新北市在民進黨的眼中是鄉下嗎？

(中時電子報)

文章來源：孫大千臉書

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