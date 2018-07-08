暑假跨國遛三寶 女兒滿身血回家嚇壞廖家儀

廖家儀首度讓孩子參加夏令營學獨立，結果大兒子跟女兒從第一天開始就「驚喜」不斷。(取材自廖家儀臉書)

友善列印
中時電子報

孩子放暑假，是很多爸媽頭疼的問題，不想他們虛度光陰，又想不出該安排小孩去哪裡邊玩邊學習，育有2子1女的女星廖家儀，就自己設計「放洋夏令營」，一路從香港玩到加拿大再回台灣，分別安排離島、高山探險及與鯊魚共眠三大主題，讓兒女從玩樂中學習，沒想到女兒前天發生意外，滿身是血回家，讓她嚇了好大一跳，所幸無大礙。

廖家儀暑假期間準備了豐富行程要「遛小孩」，據《蘋果》報導，身為獅子座控制狂的她，早早就找老公分頭規劃，要給三個寶貝一個有教育意義的假期，打算先認識香港離島，帶他們去看大嶼山大佛，也去西貢外海的島嶼爬山，再下海抓螃蟹，之後飛加拿大2周，給大兒子和女兒報名「grouse mountain summer camp」夏令營活動，一個人5天下來是8千元台幣，但每天都需要父母接送上、下山。

廖家儀表示加拿大的夏令營著重戶外探險，會去尋找大熊、貓頭鷹等鳥類，也有鋸木頭表演「是加拿大著名的傳統活動」，而這是她第一次放手讓小孩參加營隊，結果果然處處是「驚喜」，大兒子第一天就因為山區的融雪跌得狗吃屎，帶了一身泥回家，廖家儀笑稱到第三天其實夫妻倆已經差不多習慣這個模式，沒想到前天換妹妹全身是血回家，原來是和隊友相撞流鼻血，讓廖家儀大傻眼！

(中時電子報)

李毓芬爆乳開唱 邪惡鏡頭一轉秒… 停工治療4個月 22歲男偶像不敵病…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。