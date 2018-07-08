暑假跨國遛三寶 女兒滿身血回家嚇壞廖家儀

2018年07月08日 10:40 中時電子報 吳品瑤

孩子放暑假，是很多爸媽頭疼的問題，不想他們虛度光陰，又想不出該安排小孩去哪裡邊玩邊學習，育有2子1女的女星廖家儀，就自己設計「放洋夏令營」，一路從香港玩到加拿大再回台灣，分別安排離島、高山探險及與鯊魚共眠三大主題，讓兒女從玩樂中學習，沒想到女兒前天發生意外，滿身是血回家，讓她嚇了好大一跳，所幸無大礙。

廖家儀暑假期間準備了豐富行程要「遛小孩」，據《蘋果》報導，身為獅子座控制狂的她，早早就找老公分頭規劃，要給三個寶貝一個有教育意義的假期，打算先認識香港離島，帶他們去看大嶼山大佛，也去西貢外海的島嶼爬山，再下海抓螃蟹，之後飛加拿大2周，給大兒子和女兒報名「grouse mountain summer camp」夏令營活動，一個人5天下來是8千元台幣，但每天都需要父母接送上、下山。

廖家儀表示加拿大的夏令營著重戶外探險，會去尋找大熊、貓頭鷹等鳥類，也有鋸木頭表演「是加拿大著名的傳統活動」，而這是她第一次放手讓小孩參加營隊，結果果然處處是「驚喜」，大兒子第一天就因為山區的融雪跌得狗吃屎，帶了一身泥回家，廖家儀笑稱到第三天其實夫妻倆已經差不多習慣這個模式，沒想到前天換妹妹全身是血回家，原來是和隊友相撞流鼻血，讓廖家儀大傻眼！

(中時電子報)