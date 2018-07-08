舞動科學心 全國科展23日至29日中興大學舉行

今年全國中小學科學展覽會7月23日至29日假國立中興大學舉行。（教育部提供）

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第58屆全國中小學科學展覽會7月23日至29日假國立中興大學展出，由台中市政府及國立台灣科學教育館共同主辦。本屆科展的活動主題「舞動科學心，花現台中美」，並有394件學生作品參與展出。

主辦科展的科教管指出，今年全國各級學校科展參賽作品達1萬2074件，經初選參加地方展覽的作品有4674件，最後進入全國展覽會的作品只有394件作品，約占3％，這些優秀作品彙編放在科教館網站，提供中小學教師豐富的教學研究參考素材。

今年科展標誌設計意涵中數字5及8使用DNA排列組合及顯微鏡連結花卉呈現「聆聽花開的聲音」，更結合花博意象，展現台中市獨特的亮點。因此本屆科學之旅，台中市也特別規劃了「農業花博」、「漆器木藝」、「考古科技」、「美藝生活」、「知性人文」及「綠運科博」六大主題、八條路線，期讓參與競賽的學子飽覽台中獨特的風景、文化。

科學博覽會攤位則有「環境保育」、「趣味教材」、「虛擬實境」、「能源永續」、「基礎科學」及「應用科學」等六大議題超過100個攤位。

科學主題館設有中興大學物理系「物理未來館」、清華大學「飛鼠部落科學館」、台灣微軟公司「微軟雲端未來課堂」、國立自然科學博物館「全民參與的博物館」以及漢翔航空公司的「航太館」，其中漢翔展出的TFE-1042發動機為IDF戰機的動力來源，是首度在國人面前曝光。

「與大師有約」座談特別邀請台大教授吳俊輝分享「從霍金看宇宙」，鼓勵參賽學生透過對談，激盪學生多元思維及寬廣視野，以宇宙時間與空間的浩瀚觀念引導聽眾找尋自身學習背後的脈絡，建立終身學習的核心價值。

今年全國科展開放一般民眾參加科學博覽會，科教館希望藉由一系列豐富的科學教育活動與交流平台，點燃全國民眾對科學的熱情，提供師生及家長一個理性、熱情有趣及充實的暑假生活。詳情可至第58屆全國科展官網查詢。

(中時 )

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