走讀台灣大雪山地景　花博后里園區「森之島」亮點

台中花博森林園區「森之島」創意發想，由知名建築師吳書原擔任策展人。（圖／台中市府提供）　

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台中市府規畫的森林園區，在花博任務完成後，可以永續利用為都市生態公園或苗圃基地。（圖／台中市府提供）
森林園區平面模擬圖。（圖／台中市府提供）

2018台中花博盛會，各展區驚人創意備受期待！台中市政府建設局8日公布后里園區「森之島」造型，將台灣約5000多種現生植群，模擬中高海拔原生物種，濃縮在15.18公頃的森林園區內，徜徉大雪山的脈絡，用雙腳「悅」讀台灣島嶼動人的故事。

台中市府建設局長黃玉霖表示，花博每個園區策佈展皆邀請優異的設計團隊，結合美學、藝術、自然環境，來呈現各自特色和主題。

台中花博11月將開幕，三大園區展館、策佈展接近完工，其中，后里森林園區邀請知名建築師吳書原擔任策展人，將大雪山濃縮地景呈現在森林園區增添園區特色，森林園區取名「森之島」，展現台灣百年來特殊的地質地貌。

「森之島」期待突顯台灣的農藝價值、植栽培育能力及生態演替的力量，整座森林園區就像動態的森林公園。

未來多年後，森林園區依舊是一個動態平衡的生態花園，可做為都市公園或苗圃基地，擴大後花博效益，提升生活美學與環境品質。

后里森林園區策佈展理念，結合台灣約5000多種現生植群，模擬中高海拔原生物種，濃縮在15.18公頃的森林園區內，讓遊客觀賞大雪山的脈絡、中高海拔雲霧帶的模擬、中海拔的樟櫟樹林帶、中低海拔的楠儲林帶、低海拔的榕楠林帶，一直到出海口等不同海拔的歷程。

45歲的吳書原，畢業於東海大學景觀系、英國AA建築聯盟學院景觀碩士，身兼英國建築學會會員、英國皇家景觀建築師協會副會員、中國大陸註冊一級景觀技師。

不僅在倫敦與台北累積許多跨國工作資歷，擅長都市設計與景觀建築，作品更多次獲得國內外無數大獎，包括2008年英國萊斯特廣場國際競圖首獎、2010年英國皇家建築協會高度推薦獎、2017年倫敦設計大獎金獎、第五屆景觀大賞首獎以及2018年台灣橫山書法藝術館「國家卓越建設獎-最佳規劃設計類-金質獎」等。

(中時 )

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