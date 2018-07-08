世足人物》終結梅西C羅統治 莫德里奇有望金球獎

2018年07月08日 10:53 中時電子報 盧品青

克羅埃西亞隊長莫德里奇(Luka Modric)，現效力於西甲豪門皇家馬德里，他在本屆世足賽率領國家隊闖入4強。如果克國能摘下歷史性首冠，莫德里奇很有希望奪下今年的金球獎，終結阿根廷梅西(Lionel Messi)、葡萄牙C羅(Cristiano Ronaldo)近10年的壟斷。

自2007年以來，金球獎成為一個沒有懸念的獎項，每年不是C羅就是梅西，只要看誰的球隊(皇馬、巴塞隆納)在歐冠足踢得比較好就知道了。現在莫德里奇的機會出現了，大力神盃的加持足以讓他中斷兩大球星的統治。

義大利後衛卡納瓦羅(Fabio Cannavaro)2006年獲選世界足球先生與金球獎，除了他當年效力於「金球出產地」皇馬，另一個重要的原因就是他幫助義大利摘下該屆世足賽冠軍。英媒BBC統計，每逢世足年，共有47%的金球獎得主來自於該屆的冠軍隊。

莫德里奇說：「金球獎？我沒想過。最重要的是幫助我的國家踢出成績，我們已經表現得很好，但我想要更上一層樓。」克羅埃西亞最好的成績是1998年首次參賽的季軍，更上一層樓當然就是要問鼎冠軍了。

話雖如此，這兩件事並不衝突，只要莫德里奇能幫助克國摘下首冠，金球獎還不是他的囊中物嗎？但隊友洛文(Dejan Lovren)也感嘆：「可惜我們只是個不起眼的小國，如果莫德里奇是德國人或是西班牙人，他早就拿下金球獎了。」

(中時電子報)