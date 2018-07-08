擺脫「世足冥燈」封號！這隊中止女星23連敗衰運

2018年07月08日 11:12 中時電子報 吳品瑤

2018年FIFA世界盃足球賽賽程已進行到8強賽，「外景小公主」謝忻也相當關注世足賽事，從開賽以來必趁熱潮買運彩賭手氣，沒想到截至前天法國對戰烏拉圭，謝忻真是每賭必輸，已經連槓23場，成了「最強反指標」，甚至受封為「世足冥燈」，而就在昨天，謝忻終於打破魔咒，英格蘭以2比0淘汰瑞典，讓押英格蘭贏的謝忻中止23連敗紀錄，開心在臉書po文狂呼「終於止敗」。

謝忻昨天一早在臉書宣布自己下注1千元賭英格蘭贏球，讓眾多英國對球迷心裡涼了一大半，甚至跪求「世足冥燈」別押英格蘭贏，深怕反指標魔咒作祟，沒想到謝忻這次沒押錯，昨晚賽況激烈，她也緊盯球賽，當英格蘭以1比0領先瑞典時，謝忻立刻發臉書，疾呼：「就跟你們梭(說)吧！翻了一半身」，而英格蘭隊下半場再進一球，將比數拉開到2比0，謝忻已開始自我慶祝，再發文寫下：「回家睡覺了！我終於止敗。後面30分鐘不可能被追平的。再見瑞典」，最後真如她所料，瑞典最終難挽頹勢，比賽以2比0收場，英格蘭晉級4強。

英格蘭相隔28年終於再度晉級4強賽，謝忻也在這意義深刻的賽事中，翻身擺脫「世足冥燈」封號，在比賽結果底定後，謝忻又po出一段短片，跟粉絲喊話：「恭喜所有相信我的同伴們」，然不是大家都向她恭喜，不少將謝忻當作反指標的網友，在臉書上哀號留言「我全押瑞典信你一次......竟然」、「仙姑，說好的法力無邊呢？我第一次信你押身家瑞典」，引發不少熱議。

(中時電子報)