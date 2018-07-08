蘇臉書批新北市政 侯友宜：批評別人之前先檢討自己

侯友宜今天上午前往新北市新莊區榮富國小參加兒童水樂園活動。（譚宇哲攝）

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侯友宜今天上午前往新北市新莊區榮富國小參加兒童水樂園活動。（譚宇哲攝）
侯友宜今天上午前往新北市新莊區榮富國小參加兒童水樂園活動。（譚宇哲攝）

民進黨新北市長參選人蘇貞昌近來屢在臉書開直播，為市政「抓漏」為主題，針砭朱立倫市府執政，對此國民黨新北市長參選人侯友宜說，批評別人之前應先檢討自己，在過程中有那些做得不夠好、不夠多。

侯友宜今天上午前往新北市新莊區榮富國小，參加市議員陳明義舉辦的兒童水樂園活動，侯頂著豔陽高溫與現場親子開心射水槍、砸水球，過程中侯也不計形象，與陳明義一起上演濕身秀，清涼一下。

媒體問侯民進黨執政農產品很難銷往大陸，侯友宜長嘆一聲說，「唉，這就是問題」，那天去台東時果農就反映，政府說了一句話以後他們很多東西都銷不出去。

侯友宜強調，沒關係，我們一起來幫助果農解決問題，自己最近的第二個行業就是賣水果，日前賣香蕉，最近會賣火龍果，之後也可能推廣木瓜，我們大家一起來。

現場媒體提及綠營打算攻擊侯誠信問題，侯友宜說，他這一生出社會當警察一路都備受檢驗，一直做事都問心無愧、坦蕩蕩。

侯友宜幕僚近日頻頻在侯友宜社群帳號PO出侯出席行程的趣味搞笑照，引發網友討論，對此侯友宜表示，這是他生活化的一部分，平常喜歡吃什麼東西、怎麼跟同仁互動，這就是他每天跟人在一起的生活情形。

(中時 )

小英願提供日本援助　網轟颱風要… 下一個崩盤是木瓜　游淑慧：吳音…

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